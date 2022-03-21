Sıhhatler Olsun Ne Demek Ne İçin Söylenir? Sıhhatler Olsun Mu Saatler Olsun Mu?

Gündelik hayatınızda kullandığınız birçok söz kalıbı bulunur. Bunlar içerisinde en çok öne çıkanlardan birisi de sıhhatler olsun söz grubudur. Tam olarak anlamını bilmediğiniz bu kelime grubu aslında karşı taraf için çok iyi bir dileği ifade etme şeklidir. Sıhhatler olsun mu saatler olsun mu sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında…

Sıhhatler Olsun Ne Demek?

Sıhhatler olsun günlük konuşma diyalogları arasında çok fazla kullanılır. Genelde nezaket sözü olarak kullanılan bu ifade banyodan çıkan ya da yeni tıraş olan kişilere söylenir. Ancak zaman zaman bu kelimenin söyleniş tarzı oldukça hatalıdır.

Sıhhatler Olsun Mu Saatler Olsun Mu?

Türkiye'nin her yerinde su ile temizlenen ya da tıraş olan kişilere sıhhatler olsun denir. Fakat birçok yerde sıhhatler olsun demek yerine saatler olsun şeklinde bir kullanım da yaygındır. Bu oldukça yanlış bir kullanımdır.

TDK açıklamalarına bakıldığında en doğru kullanım şekli sıhhatler olsun şeklindedir. Aynı zamanda yazımı konusunda da çeşitli yanlışlıklar yapılabiliyor. Birçok kişi 'sıhat' şeklinde yazsa da aslında kelimenin doğru yazımı 'sıhhat' şeklindedir.