Şıhne Nedir? Türk İslam Devletlerinde Şıhne Ne İş Yapar, Görevi ve Sorumlulukları Neler?

Türk İslam Devletlerinin yönetim kadrosu oldukça nizami şekilde kurulmuştur. Her görev için farklı ilgi alanına sahip bireyler atanmıştır. Bu da devletlerin uzun süre yönetimde kalmasını sağlamıştır. Bu bağlamda şıhne kavramı yönetim kadrosunda, kadroyu araştıran insanların karşısına çıkmıştır. "Şıhne nedir? Türk İslam Devletinde şıhne ne iş yapar, görevi ve sorumlulukları neler?" gibi sorular ise şıhne kavramı hakkında yanıtı en sık araştırılan ve merak edilen sorular arasındadır.

Şıhne Nedir?

Şıhne Türk İslam Devletlerinde genellikle hanedan üyesi olmayan valiler için kullanılan bir ifadedir. Özellikle üst komutada bulunan askerlerden seçilimişlerdir. Şıhne olarak görev yapan kişiler eyaletleri yönetir ve buna ek olarak farklı yetkileri de bulunurdu. Bu kişiler yetkilerini askeri ve idari alanlarda usulüne uygun şekilde kullanırlardı.

Türk İslam Devletlerinde Şıhne Ne İş Yapar?

Şıhneler, Türk İslam Devletlerinde eyaletleri yönetirlerdi. Bu kişiler hem idari hem de askeri alanda oldukça aktif olarak görev alırlardı. Özellikle Selçuklu Devleti zamanında Şıhne anlayışı oldukça yaygındı. Ayrıca Abbasiler ve Gazneliler gibi çok eyalet sistemine sahip olan devletler de "Şıhne"lerden yararlanırlardı. Şıhneler kamu kurum ve kuruluşlarını denetler, eyalette askeri vali olarak görev yapar ve yetki bölgelerinde bulunan düzeni sağlarlardı.

Şıhnenin Görevi ve Sorumlulukları Neler?

Şıhneler, askeri vali olarak Türk İslam Devletlerinde ön plana çıkan devlet adamlarıydı. Bu kişilerin en önemli özellikleri hanedana mensup olmamalarıdır. Şıhnelerin görevleri ve sorumlulukları ise şu şekildedir: