Dil, kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan ve anlamlar üreten bir mucizedir. Fakat bu kelimeler sadece anlamlar taşımakla kalmaz, sesleriyle de birer müzik aleti gibi işlev görebilirler. Şiir sanatında ise bu seslerin kullanımı, duyguların ve fikirlerin daha güçlü bir şekilde ifade edilmesine imkan verir. Tekrarlanan sözcükler, bu sessel armoninin en önemli unsurlarından biridir. Uyaktan sonra gelen ve şiirsel metne ahenk katan bu kelimeler, sadece kulağa hoş gelmenin ötesinde, şiirin anlamına ve etkisine de önemli katkılar sağlar. Bu kelimelere verilen ortak adı bilmek için şiirde uyaktan sonra tekrarlanan sözcük veya ek nedir, ne ad verilir sorularının cevaplarını bilmek gerekir.

Şiirde Uyaktan Sonra Tekrarlanan Sözcük Veya Ek Nedir?

Şiirde, uyaktan sonra tekrarlanan sözcük veya eki "redif" olarak adlandırırız. Redif, Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir ve "sondan gelen şey" anlamına gelir.

Redif, genellikle mısraların sonlarında, uyaklardan sonra tekrarlanan ve ses uyumuna katkıda bulunan kelime veya eklerdir. Bu tekrarlanan kelime veya ekler, şiire ahenk ve ritim katmanın yanında, anlamı da vurgulamaya yardımcı olur.

Redifler ek halinde olan redifler, sözcük halinde olan redifler, sözcük grubu halinde olan redifler, hem ek hem sözcük halinde olan redifler, dize ile yapılan redifler olmak üzere beşe ayrılır.

Redifler ek halinde ya da sözcük halinde olmak üzere ikiye ayrılır.

Redifin işlevleri:

Şiire ahenk ve musiki katar.

Şiirin anlamını pekiştirir.

Şiirin akıcılığını sağlar.

Okuyucuyu şiire daha fazla çeker.

Redif, Türk şiirinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle divan edebiyatında sıklıkla kullanılan redif, şiirlere ahenk ve musiki katmanın yanı sıra, anlamı vurgulama ve akıcılığı artırma gibi işlevler de görür.