Siirt İlçeleri: Siirt İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Coğrafi özellikleri bakımından oldukça farklı bir şehir olan Siirt birçok vadi ve akarsuya sahiptir. Hem tarım hem de hayvancılığın çok yaygın bir şekilde yapıldığı Siirt şehrinde karasal bir iklim hakimdir. Baykan ilçesi ise en fazla yağış alan ilçeler arasında yer alır. Mevsim şartlarına göre ise ilçelerdeki nüfus yoğunlukları değişebilir. Siirt ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını yazımızdan takip edebilirsiniz.

Siirt İlçeleri

Siirt ilinde toplamda 7 tane ilçe vardır. Bu ilçelerden bir tanesi de merkez ilçedir. İlçelerinde toplamda 275 tane köy ve 63 tane de mahalle bulunuyor. Şehrin nüfusunun önemli bir kısmı kırsal alanlarda yaşarken diğer önemli bir kısmı da şehir merkezinde yaşıyor.

Siirt'in İlçeleri

Siirt'in ilçeleri nüfus bakımından farklılık gösterir. Merkez ilçesi ile birlikte toplamda 7 tane ilçeye sahiptir. Siirt'in ilçeleri şu şekildedir:

Merkez

Eruh

Tillo

Pervari

Şirvan

Baykan

Kurtalan

Bu ilçeler arasında en kalabalık olan Merkez ilçedir. En az nüfus olan ilçe ise Tillo ilçesidir. Siirt'in eski kültür yapıları genelde Merkez ilçede bulunur. Bunlardan birisi de Ulu Cami'dir. Aynı zamanda Türkiye için önemli turistik mekanlardan birisi olan Veysel Karani Türbesi de Baykan ilçesinde yer almaktadır. Şirvan'da bulunan Kormas Kalesi de Siirt için önemli tarihi yerlerden biridir.

Siirt Merkez İlçeleri

Siirt'in Merkez ilçesi en kalabalık yerlerdendir. Şehrin ilçelerinde nüfus yoğunlukları iklim, sosyal hayat, ekonomik duruma göre farklılık gösterir. Birçok iş yeri ve üretim tesisleri, kamu kurumları yoğunlukla Merkez ilçesindedir.

Çevre ilçelerde ise nüfus yoğunluğu daha çok tarımsal ve hayvansal faaliyetlere göre değişiyor. Hayvancılık şehirde çok yaygın olan geçim kaynaklarından birisidir. Bu nedenle hayvancılık ve tarım ile ilgilenen birçok kişi Siirt çevre ilçelerde yaşamlarını sürdürüyor.

Siirt İlçeler Haritası

Siirt ilinin ilçelerini harita üzerinde de rahatlıkla görebilirsiniz. Harita bilgisi şu şekildedir:

Siirt İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Siirt ilinde 7 tane ilçe vardır. Aynı zamanda her ilçenin nüfus miktarı farklıdır. Kadın ve erkek sayıları da yine farklılık gösterir. Siirt'in genel nüfus miktarı 333.455 kişidir. İlçelere göre nüfus dağılımları ise şu şekildedir: