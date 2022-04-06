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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:57 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:57

Siirt İlçeleri: Siirt İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Siirt İlçeleri: Siirt İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Siirt Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerden biridir. yaklaşık olarak 6183 kilometrelik bir yüzölçümüne sahiptir. Birçok farklı etnik ırk barındıran şehrin çok köklü bir geçmişi bulunur. Siirt ilçeleri merkez ilçe de dahil olmak üzere toplamda 7 tanedir. İlçeler ekonomik koşullarına ve iklim durumlarına göre farklı yoğunluktadır. Siirt ilçeleri, nüfus miktarları, kadın ve erkek sayıları hakkında merak ettiğiniz her detayı sizin için derledik.

Coğrafi özellikleri bakımından oldukça farklı bir şehir olan Siirt birçok vadi ve akarsuya sahiptir. Hem tarım hem de hayvancılığın çok yaygın bir şekilde yapıldığı Siirt şehrinde karasal bir iklim hakimdir. Baykan ilçesi ise en fazla yağış alan ilçeler arasında yer alır. Mevsim şartlarına göre ise ilçelerdeki nüfus yoğunlukları değişebilir. Siirt ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını yazımızdan takip edebilirsiniz.

Siirt İlçeleri

Siirt ilinde toplamda 7 tane ilçe vardır. Bu ilçelerden bir tanesi de merkez ilçedir. İlçelerinde toplamda 275 tane köy ve 63 tane de mahalle bulunuyor. Şehrin nüfusunun önemli bir kısmı kırsal alanlarda yaşarken diğer önemli bir kısmı da şehir merkezinde yaşıyor.

Siirt'in İlçeleri

Siirt'in ilçeleri nüfus bakımından farklılık gösterir. Merkez ilçesi ile birlikte toplamda 7 tane ilçeye sahiptir. Siirt'in ilçeleri şu şekildedir:

  • Merkez
  • Eruh
  • Tillo
  • Pervari
  • Şirvan
  • Baykan
  • Kurtalan

Bu ilçeler arasında en kalabalık olan Merkez ilçedir. En az nüfus olan ilçe ise Tillo ilçesidir. Siirt'in eski kültür yapıları genelde Merkez ilçede bulunur. Bunlardan birisi de Ulu Cami'dir. Aynı zamanda Türkiye için önemli turistik mekanlardan birisi olan Veysel Karani Türbesi de Baykan ilçesinde yer almaktadır. Şirvan'da bulunan Kormas Kalesi de Siirt için önemli tarihi yerlerden biridir.

Siirt Merkez İlçeleri

Siirt'in Merkez ilçesi en kalabalık yerlerdendir. Şehrin ilçelerinde nüfus yoğunlukları iklim, sosyal hayat, ekonomik duruma göre farklılık gösterir. Birçok iş yeri ve üretim tesisleri, kamu kurumları yoğunlukla Merkez ilçesindedir.

Çevre ilçelerde ise nüfus yoğunluğu daha çok tarımsal ve hayvansal faaliyetlere göre değişiyor. Hayvancılık şehirde çok yaygın olan geçim kaynaklarından birisidir. Bu nedenle hayvancılık ve tarım ile ilgilenen birçok kişi Siirt çevre ilçelerde yaşamlarını sürdürüyor.

Siirt İlçeler Haritası

Siirt ilinin ilçelerini harita üzerinde de rahatlıkla görebilirsiniz. Harita bilgisi şu şekildedir:

Siirt İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Siirt ilinde 7 tane ilçe vardır. Aynı zamanda her ilçenin nüfus miktarı farklıdır. Kadın ve erkek sayıları da yine farklılık gösterir. Siirt'in genel nüfus miktarı 333.455 kişidir. İlçelere göre nüfus dağılımları ise şu şekildedir:

İlçe

Toplam Nüfus

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Merkez

172.824

87.388

85.436

Kurtalan

60.592

30.908

29.684

Pervari

30.276

15.416

14.860

Baykan

24.594

12.539

12.055

Şirvan

21.321

10.914

10.407

Eruh

18.101

9.335

8.766

Tillo

4.272

2.381

1.891

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Siirt İlçeleri: Siirt İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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