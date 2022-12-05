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Giriş Tarihi: 5.12.2022 10:19 Son Güncelleme: 5.12.2022 10:19

Sık Zıt Anlamlısı Nedir? Sık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de sık zıt anlamlısı olmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre; sık kelimesinin anlamı az aralıklar ile bir yerlere gitmek, uğramak ve benzeri işler yapmak anlamına gelir. Buna göre; sık zıt anlamlısı nedir? Sık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

Sık Zıt Anlamlısı Nedir? Sık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Benzerleri ya da parçaları arasında çok az aralık bulunan, birbirine çok yakın olan, çok bulunan, çok rastlanan gibi anlamları bulunan sık zıt anlamlısı merak ediliyor. Dilimizde pek çok kelimenin birden fazla anlamı bulunurken öte yandan bunlar ile birlikte hem eş hem de zıt anlamlısı bulunur. Bu kapsamda; sık zıt anlamlısı nedir? Sık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

SIK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Sık zıt anlamlısı seyrek kelimesidir. Bu kelime amacına uygun farklı yerlerde de kullanılabilir. Seyrek sözcüğü; birbirine çok uzak olan ya da belirli aralıkları bulunan durumlar için kullanılır.

Hem seyrek hem de sık kelimesi tek başında ya da cümle içerisinde kullanılabilir, anlam kayması, anlatım bozukluğu gibi durumlar yaşanmaz. Pek çok farklı alanda kullanım alanı vardır. Sık sözcüğüne karşılık gelen en doğru zıt anlamlısı olan kelime seyrek kelimesidir.

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Sık Zıt Anlamlısı Nedir? Sık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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