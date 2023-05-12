Şile Nerede? Şile Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Marmara Bölgesi'nin popüler ilçeleri ele alındığı zaman "Şile nerede, nereye bağlı?" gibi soruların yanıtlanması önem kazanır. Yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olduğu söylenen bu ilçenin nereye bağlı olduğu, "Şile nerenin ilçesi?" sorusunun yanıtlanmasıyla açıklanabilir. Böylelikle "Şile hangi ile bağlı?" sorusunun doğru yanıtına ulaşmak isteyen kişilerin merakı giderilecektir. Ardından bu ilçeye ulaşılabilen yolları konu alan "Şile'ye nasıl gidilir?" sorusu da yanıtlanmalıdır.

Şile Nerede?

Marmara Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer aldığı bilinen Şile'nin hangi ile bağlı olduğu sıklıkla araştırılır. Bu nedenle Karadeniz kıyısında konumlanan bu ilçeye yönelik olan "Şile nereye bağlı?" sorusunun yanıtlanması gerekir. Çevresine Cilalı Taş Devri'nde yerleşildiği bilinen Şile, İstanbul'un ilçelere arasındadır. Dolayısıyla "Şile nerenin ilçesi?" sorusunun doğru yanıtı "İstanbul ili" olarak belirtilmelidir. Doğusunda Kandıra ve batı kısmında da Beykoz ile çevrili olduğu görülen Şile, güneyinde ise Pendik ve Gebze'ye komşudur. Bununla birlikte Şile'nin güneybatısında Çekmeköy, güneydoğusunda ise Derince ve Körfez ilçeleri yer alır.

Şile'ye Nasıl Gidilir?

Marmara Bölgesi'nin popüler rotalarından biri olduğu bilinen Şile, İstanbul'a bağlı olan ilçelerdendir. Dolayısıyla "Şile hangi ile bağlı?" diyenlere "İstanbul" yanıtının sunulmasıyla birlikte, bu ilçeye nasıl ulaşım sağlandığının da açıklanmasında fayda vardır. Şile'ye İstanbul'un farklı ilçelerinden belediye otobüsleri ile ulaşılması mümkündür. Diğer toplu taşıma araçlarının kullanılmasıyla da bu ilçeye varılması uygundur. Bununla birlikte Şile'ye farklı illerden giden kişilerin TEM Otoyolu'nu kullanabildiği bilinir. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Şile'ye özel aracı ile gitmeyi planlayan kişiler tarafından seçilebilen alternatifler arasındadır.