Silgi Suda Batar Mı? Silgi Suda Yüzer Mi, Batar Mı?

Maddelerin özellikleri, fen bilimlerinin incelediği bir konudur ve hangilerinin suda batıp batmadığı merak edilen bir husustur. Bir maddenin su içinde batması veya yüzeyde kalması, söz konusu maddenin yoğunluğu ile suyun kaldırma kuvvetiyle alakalıdır. Birim hacimdeki kütle için yoğunluk olduğu söylenebilir ve bir maddenin yoğunluğu, suyunkinden fazla ise batar. Buna ek olarak, silgi suda batar mı veya yüzer mi merak uyandırıcıdır.

Silgi Suda Batar mı?

Yoğunluğu, suyun yoğunluğundan daha az olan maddeler suda batar. Suda batma veya yüzme özelliği, hacim, kütle, şekil, yüzey alanı, maddelerin iç yapısı ve gözenekliliği ile de yakından ilişkilidir. Herhangi bir maddenin kütlesinde bir değişim olmasa da hacminde meydana gelen değişiklik, batma ve yüzme durumunu da tersine çevirebilir. Öte yandan silginin yoğunluğu, suyunkinden daha fazladır ve bu nedenle su yüzeyinde kalması imkansızdır. Yoğunluğun ne olduğuna değinmek gerekirse bu, bir maddenin kütlesinin hacmine olan oranıdır. Örneğin, silgi ile suyun hacmi aynı olsa bile kütlelerine bakıldığında farklı oldukları görülür. Silginin kütlesi, suyun kütlesinden daha fazladır ve bu, silginin yoğunluğunun sudan fazla olduğunu gösterir. Bundan dolayı, tahta, plastik, mantar, yaprak ve kağıdın aksine silgi suda batar.

Suda Batan ve Batmayan Maddeler Neler?

Suda batan maddeler arasında, taş, toprak, demir, bilye, çivi gibi maddeler bulunur. Bu maddelerin ortak özellikleri ise suyun yoğunluğundan daha fazla yoğunluğa sahip olmalarıdır. Bu nedenle, suyun yüzeyinde kalamaz ve dibe doğru çökerler. Öte yandan, suda batmayan maddelere bakıldığında ise onların yoğunluğunun, suyunkinden daha az olduğu görülür. Suyun kaldırma kuvvetinden çok daha az ağırlığa sahiptirler. Bu maddelere örnek olarak, plastik, tahta, mantar, yağ ve top verilebilir. Suda yüzme ya da batma özelliği, sadece maddenin cinsine değil, büyük ölçüde büyüklüğüne ve şekline de bağlıdır. Örnek vermek gerekirse, yapımında demir kullanılan büyük bir tekne su üzerinde yüzerken, ahşaptan yapılmış bir dolap ise suda batar.