Şili Hangi Kıtada? Şili Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Her ülke kendi koşullarına göre önemli ve stratejik konumlarda yer almaktadır. Şili bir Avrupa ülkesi olmamasına rağmen nüfusunun yüzde 95'ini Avrupalılar oluşturmaktadır. İnce ve uzun bir şerit şekline sahip olan Şili hangi kıtadadır? İşte, Şili hakkında tüm merak edilenler...

Şili hangi kıtada?

Şili Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerden biridir. And Dağları ve Büyük Okyanus'un arasında yer alan ülke dünya haritası üzerinde de oldukça dikkat çekmektedir. Ülkenin en büyük şehri ve başkenti ise Santiago'dur.

Şili dünya'nın hangi bölgesinde?

Şili güney yarım kürenin uç kısımlarına yakın bir yerde Güney Amerika kıtasının en batısında yer almaktadır.Doğusunda Arjantin, kuzeyinde Peru, Kuzeydoğusunda Bolivya ve Güneyinde ise Drake Boğazı yer almaktadır. Ayrıca Okyanusya'daki Juan Fernández, Isla Salas y Gómez, Desventuradas ve Paskalya adaları da Şili'ye bağlıdır.

Şili hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Şili Güney Amerika kıtası üzerinde bulunan bir ülkedir. Kıtanın en güneybatı ucunda yer alan ülkenin Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunmaktadır.

Şili hangi yarım kürede yer alır?

Şili Güney'de Antartika Bölgesi'ne yakın bir alanda bulunmaktadır. Güney yarım kürenin uç kısımlarında yer almaktadır. Ülkenin ortalama genişliği 180 km'dir. Kuzey- güney yönlü uzanan bir ülke olan Şili'nin kuzeyden güneye çok farklı iklim, bitki örtüsü ve coğrafi şekilleri vardır.