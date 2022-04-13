Şili’de Saat Kaç? Türkiye Şili Saat Farkı İle Santiago’da Şu An Saat Kaç?

Türkiye ve Şili arasında önemli denebilecek şekilde saat farkı bulunur. Bu da Şili'ye seyahat etmek isteyen kişilerin bilmesi gereken bir konudur. Aynı şekilde Şili'den Türkiye'ye gelecek olan kişiler de yine saat farklılıklarını göz önünde bulundurmak durumundadır. Güney Amerika ülkesi olan Şili'de 3 farklı saat sistemi bulunuyor. Türkiye Şili saat farklı ile Santiago'da şu an saat kaç sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık.

Şili'de Saat Kaç?

Şili'de saatin saat kaç olduğunu hesaplayabilmek için Türkiye ile arasında ne kadar saat farkı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda o anda Türkiye'de saatin kaç olduğunu da bilmek gerekir. İki ülke arasında oldukça fazla saat farklı olduğu söylenebilir.

Şili Türkiye Saat Farkı

Şili ve Türkiye arasında ki saat farkı 7 saattir. Saati ileride olan ülke Türkiye'dir. Şili Türkiye'nin 7 saat gerisinde olan bir ülkedir. Yani Şili'de saat 03:00 iken aynı gün Türkiye'de saat 10:00'dur. Aradaki 7 saatlik farkı mutlaka seyahat edeceğiniz zamanlarda göz önünde bulundurmak gerekir.

Şili Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Şili ve Türkiye saat farklılıkları olan ülkelerdir. Şili 7 saat geride olduğu için saat hesaplamalarında kişiler şaşırabilmektedir. Bu saat hesaplamaları sırasında mutlaka ülkelerin anlık saatlerini dikkate almanız gerekiyor. Türkiye saatinden Şili saatini çıkardığınızda aradaki saat farkını bulabilirsiniz.

Türkiye Şili Saat Farkı ile Santiago'da Şu An Saat Kaç?

Şili'nin saatini bilmek istediğinizde ise Türkiye saatinden 7 saat çıkarmanız gerekir. Türkiye için ise Şili saatine 7 saat eklemeniz gerekir. Bu şekilde iki ülkenin anlık olarak saatin kaç olduğunu rahatlıkla hesaplayabilirsiniz.