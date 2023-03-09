Silikon Dioksit Nedir? Silikon Dioksit Nerelerde Kullanılır ve Nelerde Bulunur?

Ülkemizde gelişmeye devam eden kimya sektörünün önemli bileşenlerinden biri de silikon dioksittir. Silikon Dioksit nedir, sorusuna birçok alanda kullanılan bir kimyasal olduğu yanıtını verebiliriz. Silikon Dioksit zararlı mı, dediğimizde hava bulaşması ile akciğerlere ciddi zaralar verdiğini öğreniriz. Silikon Dioksit nerelerde kullanılır ve ne işe yarar, sorusuna cam, beton, fayans gibi birçok maddede kullanılmaktadır yanıtını veririz. Silikon dioksit nelerde bulunur, sorusuna yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Silikon Dioksit Nedir?

Kimyasal çözümleme yoluyla ayrıştırılamayan ya da bireşimle elde edilemeyen maddelere element denir. Silisyum veya bir diğer adıyla Silikon bir elementtir. Silisyum elementi dilimizde silisyum diye bilinir. Silikon, "Si" kısaltması ile sembolize edilen ve atom numarası 14 olan kimyasal bir elementtir. Silikon, "Si" kısaltması ile sembolize edilen ve atom numarası 14 olan kimyasal bir elementtir. Mavi-gri metalik bir parlaklığa sahip, sert, kırılgan ve kristal bir katıdır. Dört değerlik elektrona sahiptir ve yarı iletken özellik göstermektedir. Periyodik tabloda 14. Grupta (4A grubu) yer alır. Tepkimeye girmeye pek yatkın değildir. Silikonun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu oluşan oksitler, silikatlar olarak bilinen bir anyon ailesi oluşturur. Sırasıyla 1414 °C ve 3265 °C olan erime ve kaynama noktaları, borun ardından tüm metaloidler ve ametaller arasında en yüksek sıcaklıklar olarak bilinmektedir.

Silikon, kütle olarak evrendeki en yaygın sekizinci element olsa da, yeryüzünde saf halde nadiren bulunur. Yine de yerkabuğunun yaklaşık %90'ından fazlası silikat minerallerinden oluşur ve bu da silikonu yeryüzünde oksijenden sonra en bol bulunan ikinci element (kütlece yaklaşık %28) yapar. Silikon doğal bir elementtir ve her yıl yüzey sularına biyolojik kaynaklı 240 teramol silikon eklenmektedir ve bunların %3 kadarı birikmektedir.

Silikon Dioksit Nerelerde Kullanılır ve Nelerde Bulunur?

Silikon dioksit kısaca SiO2 olarak bilinir. Bitkilerde, toprakta ve suda doğal olarak var olan bir bileşendir. Yer kabuğunun da %59 oranda silikat olduğu bilinir. Çoğu silikon, endüstriyel olarak saflaştırılmadan ya da çok az miktarda işlenerek kullanılır. Silikon Dioksit ise, inşaat harcı, modern sıva, silika kumu ve çakıl yapımında kullanılır. Erimiş demirde saf silikonun varlığı, oksijen için bir havuz görevi görür. Böylelikle çelik türlerinin hemen hemen hepsi için kontrol altında tutulması gereken karbon miktarı, istenildiği gibi sınırlandırılabilir. Dünya üzerindeki kayaların da hemen hemen hepsi silikon dioksit bileşeninden oluşur.

İnsan vücudunun dokularında da silikon dioksit vardır ve ihtiyaç duyulan bir maddedir. Tükettiğimiz gıdaların içinde de vardır. Toz gıdaların birbirlerine yapışmaması için kullanılır ve gıda takviyelerinin çoğunda vardır. Gıdalarda dispersiyon maddesi olarak kullanılıyor ve gıdalarda kullanılan tozların daha akıcı ve beyaz olmalarını sağlar. Özellikle kristal yapıdaki silikon dioksitin tozları solunum yoluyla vücuda alındığında değirmen astımı da denen ve maden işçilerince "dul bırakan hastalık" adıyla biline hastalığa yol açtığı bilinir.