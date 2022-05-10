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Giriş Tarihi: 10.5.2022 17:13 Son Güncelleme: 10.5.2022 17:13

Silindirin Kaç Yüzü Vardır? Bir Silindirin Kaç Yüzü, Ayrıtı Ve Köşesi Var?

Silindirin Kaç Yüzü Vardır? Bir Silindirin Kaç Yüzü, Ayrıtı Ve Köşesi Var?

Silindir, ilkokul çağından beri öğrencilere öğretilen konular arasında yer almaktadır. Cisimler genel anlamda bakıldığı zaman önemsiz bir konu olarak algılansa da bilgi programlarında çok sık sorulmaktadır. Cisimler ile alakalı en fazla silindir konu başlığı altında sorular sorulur. Silindirin kaç yüzü vardır? Bir silindirin kaç yüzü, ayrıtı ve köşesi vardır sorusuna yazımız üzerinden yanıt bulmanız mümkündür. Formülünün bilinmesi, soruların çözümünde bizlere pratiklik sağlar.

Silindir, iki daire ve dikdörtgenden meydana gelir. Geometrik bir cisim olan silindir, dikdörtgenin bir kenarının etrafında döndürülmesi ile elde edilmektedir. Dik veya dönel silindir ismi de verilir. Üst ve alt kısımları dairedir. Soba borusu buna verilen örnekler arasında yer almaktadır. Düzlemsek olan eğri ve bunun düzleminde yer alman doğru verildiği zaman, daima doğruya paralel olmak şartı ile eğriye dayanıp hareket eden doğrunun taranmış olduğu yüzeye silindir denir. İşte, tüm detaylar…

Silindirin Kaç Yüzü Vardır?

Ağaç kütüğü gibi gözüken silindir, alt ve üstünde iki daire ve dairelerin arasında dikdörtgen bulundurur. Silindirin alt yüzü, kenar yüzü ve üst yüzü vardır. Bu anlamda baktığımız zaman üç yüzü olan cisimlerden biridir. Silindirin kaç tane yüzü vardır sorusuna 3 olarak yanıt vermek mümkündür. İki daire ve dikdörtgenden oluşan bir cisim olarak ifade edilir.

Her ne kadar cisimler matematikte önemsiz bir konu olarak görülse de lise giriş sınavlarında konu ile alakalı soruların çıktığını bilmek gerekmektedir. Cisimler, geometri ve matematiğin temelini oluşturur. Aynı zamanda eğik silindir, dik silindir, eliptik silindir ve dairevi silindir, silindir çeşitleri arasındadır. Hepsi farklı bir şekle sahiptir.

Silindirin Kaç Eğri Yüzü Vardır?

Silindir 1 eğri, 3 düz yüze sahiptir. Ayrıtı ve köşesi yoktur. Silindire tabanı eğirişine göre isim verilir. Alt ve üst olarak ayrılan 2 adet kenarı vardır. Köşesi bulunmaz. 1 eğri yüzeyi ve 2 düz yüzeyi bulunmaktadır.

Matematik ve geometri derslerin silindir konu başlığına ilişkin pek çok sorunun karşımıza çıkması olasıdır. Bu soruların çözümü noktasında belli başlı formüller uygulanır. Silindir Alanı A = yanal alan + 2.taban alanı A = 2.π.r.h + 2.π.r.r Π = 3,14 alınır, r taban yarıçapı, h yükseklik üzerinden hesaplanır.

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Silindirin Kaç Yüzü Vardır? Bir Silindirin Kaç Yüzü, Ayrıtı Ve Köşesi Var?
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