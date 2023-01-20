Silistre Ne Demek? Silistre Nerede, Gemicilikte Ne Anlama Gelir ve Türkçesi Ne?

Silistre ne demek biliyor musunuz? Dilimiz oldukça zengin bir dildir. Başka dillerden gelen kelimelerin de dilimize yerleşmesiyle çok daha zengin bir hal almıştır. Silistre de bu kelimelerden biridir. Peki silistre ne demektir, gemicilikte silistre ne anlama gelir? Silistre ayrıca bir şehrin de adıdır. Peki silistre nerede biliyor musunuz? Namık Kemal'in tiyatro oyunu olan Vatan Yahut Silistre ne demek? Silistre ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında!

Silistre Ne Demek? Gemicilikte Silistre Ne Anlama Gelir? Silistre Şehri Nerededir?

Silistre denizcilikte sıklıkla kullanılan kavramlardan biridir. Silistre denizcilik malzemesidir. Denizcilik alanında kullanılan en eski malzemelerden biridir. Köken olarak Türkçe olmasa da dilimize sonradan girmiştir. Peki silistre nedir? Silistre; gemicilikte kullanılan bir düdük çeşididir. Haberleşme, kumanda verme, harekete geçirmek gibi işlere kullanılır. Sesi ıslığa benzer ve oldukça tizdir.

Peki Namık Kemal'in ilk tiyatro oyunu olan Vatan Yahut Silistre'deki silistre ne anlama gelmektedir? Bu oyunda Rusların Silistre Kalesi'ni kuşatmasına karşı koymak için gönüllü olarak Silistre'ye gelen İslam Bey ve erkek kılığına girerek onun ardından giden Zekiye'nin hikâyesi anlatılır. Yani bu oyundaki Silistre yer olan silistredir. Denizcilikte kullanılan silistre anlamında değildir. Peki Silistre nerede? Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan Silistre şehri bugün Bulgaristan topraklarındadır. Silistre Bulgaristan'ın kuzeydoğu bölgesinde Romanya sınırında, Tuna Nehri kıyısındaki bir şehirdir.