Sillyon Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Sillyon Antik Kenti Giriş Ücreti, Tarihçesi ve Yol Tarifi

Ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan Sillyon Antik Kenti sadece tarih meraklılarının ilgisini çeken bir destinasyon değil, aynı zamanda doğa tutkunlarının da görmesi gereken bir ören yeridir. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile unutulmaz bir gezi deneyimi sunan Sillyon Antik Kenti nerede, nasıl gidilir sorularına yanıt arayanlar ve Sillyon Antik Kenti giriş ücreti, tarihçesi ve yol tarifi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için işte cevaplar.

Sillyon Antik Kenti Tarihçesi

Sillyon Antik Kenti, Helenistik dönemden kalma bir yerleşim alanıdır. Kentin tarihi, M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Perslerin elinde bulunan Sillyon Antik Kenti'nin adı Yunancadan değil Hititçeden geldiği sanılmaktadır. Günümüzde halk arasında "Asar" adıyla bilinen bu kent Büyük İskender'in alamadığı şehir olarak da tarihe geçmiştir. Şehir yüksek bir tepenin üzerinde kurulan bir kalenin eteğinde yer alır. Dolayısıyla bu yüksek kaleyi geçip şehre girmek oldukça zor olmuş ve Sillyon kendini Büyük İskender gibi başarılı bir askere karşı savunmayı başarmıştır. Günümüzde bu kale harabe haldedir.

Sillyon şehrinin kendi adına para bastırması zenginlik göstergesi olarak kabul edilir. Bu da Sillyon şehrinin antik dönemde ünlü bir ticaret merkezi olduğu anlamına gelir. Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine giren ve bu dönemde büyüyerek geniş bir kent haline gelen Sillyon Antik Kenti, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olmuştur.

Sillyon Antik Kenti Özellikleri

Sillyon Antik Kenti, etkileyici mimarisi ve doğal güzellikleri ile öne çıkmaktadır. Kentin yüksek bir tepe üzerine kurulmuş olması, ziyaretçilere muhteşem bir doğa manzarası sunar. Antik tiyatrosu, tapınakları ve surları ile dikkat çeken Sillyon, aynı zamanda geniş bir nekropol alanına sahiptir. Bu nekropol alanında yer alan mezar yapıları, antik dönemdeki mezar ritüelleri hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, kentte yer alan su sarnıçları ve hamam kalıntıları da antik dönemin yaşamına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Sillyon şehrinde yer alan sekiz bin kişilik tiyatro ise görülmeye değerdir.

Farklı pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için zengin bir kültürel mirasa sahip olan Sillyon şehrinin batısında sokak ve ev kalıntıları bulunurken yine aynı yönde yer alan Selçuklu döneminden kalma camii ve Bizanslılara ait kilise dikkat çekmektedir. Hristiyan tarihi açısından hatırı sayılır bir önemi olan kent, Kale Mescidi ile ilk Türk İslam eserlerinden birini barındırmaktadır. Bugün hala ayakta olan surları, tiyatrosu ve tapınak kalıntıları ziyaretçilerine geçmişin izlerini sunmaktadır.

Sillyon Antik Kenti Nerede

Sillyon Antik Kenti, Antalya ilinin Serik ilçesine bağlı Koçhisar köyünde yer almaktadır. Antalya şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre, Serik ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan bu antik kent, Akdeniz'in sıcak iklimi ile ziyaretçilerine dört mevsim gezme imkanı sunar. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Sillyon, Serik ilçesine bağlı olması sebebiyle kolaylıkla ulaşılabilir bir konumda bulunmaktadır.

Sillyon Antik Kenti Nasıl Gidilir?

Sillyon Antik Kenti'ne ulaşmak için Antalya şehir merkezinden Serik ilçesine giden dolmuşlar kullanılabilir. Buradan da Sillyon Antik Kenti'nin bulunduğu koordinasyona kolayca gidilebilir. Özel aracıyla gitmek isteyenler de Antalya'dan Serik ilçesine doğru Belen yolunu takip ederek bu antik kente ulaşabilirler.

Sillyon Antik Kenti Girişi Ücretli Mi?

Tarih ve doğa meraklılarının mutlaka görmesi gereken Sillyon Antik Kenti'ne giriş ücretlidir. Ziyaretçiler müze kart ile de kenti gezebilir ve tarihi kalıntıları yakından inceleyebilirler. Giriş ücretleri değişiklik gösterebileceğinden güncel giriş ücret ve ziyaret saatleri bilgisi Antalya Müze Müdürlüğü'nün resmî web sitesi ziyaret edilerek öğrenilebilir.