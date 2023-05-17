Silvan Nerede? Silvan Nereye Bağlı, Hangi İlde?

Köklü tarihi geçmişi ile bilinen Silvan nerede diye soran pek çok kişi bulunur. Diyarbakır sınırları içinde yer aldığını bilmeyenler, Silvan nereye bağlı ve hangi ilde diye sorar. Güneydoğu'da bulunan en kırsal ilçeler arasında yer alan Silvan, bu açıdan gelişmekte olan bir ilçe olarak dikkat çeker. İlçe, tarihi birçok mekana ev sahipliği yaptığı için turistik bir bölge olarak kabul edilir. Silvan'a nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

Silvan Nerededir?

Silvan, Güneydoğu'nun gelişmekte olan ve en önemli ilçelerinden biri kabul edilen Diyarbakır'a bağlı bir ilçedir. Bölgenin kırsal kesimleri arasında bulunan ilçe, bozkır bitki örtüsü ile kaplıdır. Karasal iklimin etkisi altındadır, bundan dolayı yazları oldukça sıcak ve kurak geçer. Yükseltinin fazla olmadığı ilçe, düz bir araziye sahiptir. Sınır komşuları içinde Hazro, Lice, Kulp, Bismil ve Diyarbakır Merkez ilçesi ile Batman bulunur. 87.639 kişilik nüfusu ile şehrin yoğun ilçelerinden biri olarak kabul edilir. Fakat nüfus, ekonomik nedenlerden dolayı gün geçtikçe azalmaktadır. Bu rakam, genellikle yaz aylarında gelen turistlerin ziyareti nedeniyle yükselir. Özellikle, Silvan Kalesi, Hasuni Mağara Şehri, Eski Keldani Kilisesi, Hasuni Mağara Şehri, Malabadi Köprüsü, Zembilfroş Burcu ve Selahaddin-i Eyyubi Camii ilçenin en çok turist çeken tarihi mekanlardır. Silvan'da ayrıca tarihi konaklar ile bir de müze bulunur.

Silvan'a Nasıl Gidilir?

Farklı şehirlerden Silvan'a gitmeyi düşünenler ve bunun için kara yollarını tercih edecek olanların, bu yolculuğun ne kadar süreceğini bilmeleri gerekir. İstanbul ile Silvan arasındaki mesafe 1.522 km, Ankara ile 961 km ve İzmir'e olan uzaklığı ise 1.495 km'dir. Silvan'ın Diyarbakır Merkez ilçesi ile arasındaki mesafe ise 80.5 km'dir. D950, D920 ve D370 yolları, Diyarbakır'a ulaşmak için kullanılması gereken kara yollarıdır. Uçakla gitmek isteyenler de rahatlıkla bulundukları şehirdeki havalimanını kullanabilirler. Diyarbakır Havalimanı'nda inerek özel araç veya toplu taşıma ile Silvan'a ulaşabilirler. Diyarbakır'a aynı zamanda demir yolları ile gidilebilir.