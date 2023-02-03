Şimendifer Ne Demek? Şimendifer Kelimesinin Anlamı, Eş Anlamlısı ve Kökeni Nedir?

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Şimendifer Ne Demek?

Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. Bu zenginlik içinde farklı dillerden Türkçeye geçen kelimelerin varlığı da dikkat çeker. Bu kelimeler arasında yer alan Fransızca kökenli şimendifer kelimesi dikkat çeken sözcüklerden biridir. Söz konusu kelime halk arasında az bilinen ve kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimeyi ilk duyan kişiler bahse konu kelimenin ne anlama geldiğini merak ederler.

Yukarıda da değindiğimiz gibi şimendifer Fransızca kökenlidir. Bu kelime chemin de fer kelimesinden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Söz konusu kelime tren ya da demir yolu anlamına gelir.

Şimendifer Nedir?

Sosyal ve günlük hayatta kullanılan çok fazla kelime vardır. Bazı kelimelerin kullanımının ise yok denecek kadar az olduğunu söyleyebiliriz. Toplumda nadiren kullanılan kelimelerden biri de şimendifer sözcüğüdür. Bu kelimenin anlamı ile ilgili TDK sözlüğünde özel bir yer ayrılmıştır. TDK sözlüğünde de şimendifer kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bu anlamlar da yukarıda belirtildiği gibi tren ve demir yoludur. Şimendifer kelimesinin Osmanlıca kaynaklarda yer aldığı da görülmektedir.