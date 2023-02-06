Simetri Doğrusu Nedir? Simetri Doğrusu Ne Demek, Nasıl Bulunur ve Nasıl Çizilir?

Simetri doğrusu, belirlenen bir şekli birbirinin aynısı iki eş parçaya bölen bir doğrudur. Gördüğümüz her şeklin bir simetri doğrusu var demek mümkün değildir. Bazı şekillerin simetri doğrusu bulunmaz. Bu bağlamda "simetri doğrusu nasıl bulunur, hangi şeklin simetri doğrusu yoktur, dairenin, dikdörtgenin, karenin kaç simetri doğrusu vardır, harflerin simetri doğrusu nasıl çizilir?" soruları ön plana çıkar. Biz de bu yazımızda simetri doğrusu hakkında merak edilenleri derledik.

Simetri Doğrusu Nedir?

Herhangi bir cismin, belirlenen bir doğruya göre eşit uzaklıkta bulunması durumunda simetri denmektedir. Simetri doğrusu; şekilleri, cisimleri iki eş parçaya ayırır. Şekil, simetri doğrusundan katlandığı zaman bu iki eş kısım birbiri üzerini tamamen örtecek şekilde üst üste gelir. Bu tür şekillere ise simetrik şekil ismi verilir. Simetri doğrusunun bazı özellikleri şu şekildedir:

Simetri doğrusu üzerinde bulunan her noktanın simetriği kendisidir.

Bir şeklin birden fazla simetri doğrusu bulunabilir.

Simetrik nokta çiftlerinin, simetri doğrusuna olan uzaklıkları her zaman birbirine eşittir.

Doğruya göre simetri ile aynaya göre simetri aynı şeydir.

Simetri Doğrusu Nasıl Bulunur?

Simetri doğrusunu bulabilmek için, bulunacak olan şekli nereden katlarsak şekil birbirinin aynısı olan iki eşit parçaya ayrılır diye düşünmemiz gereklidir. Örnek birkaç şekil ve kaç adet simetri doğrusu bulunduğu şu şekildedir:

Daire: Dairenin simetri doğruları dairenin merkezinden geçen tüm doğrulardır. Yani dairenin sonsuz adet simetri doğrusu bulunur.

Kare: Karenin 4 farklı simetri doğrusu vardır. Bu simetri doğruları; dikey yönde merkezden ve kenarların tam orta noktasından geçen, yatay yönde merkezden ve kenarların tam orta noktasından geçen ve 2 adet köşegendir.

Dikdörtgen: 2 adet simetri doğrusu vardır. Dikey ve yatay yönde merkezden ve kenarların tam orta noktasından geçen.

A, U, M, Y, W, T. V, Ü harfleri: Bu harflerin dikey yönde tam ortadan geçen simetri doğruları vardır.

E, B, C, D harfleri: Bu harflerin yatay yönde tam ortadan geçen simetri doğruları vardır.

X, H, I, O harfleri: Hem yatay hem de dikey yönde tam ortadan geçen 2 tane simetri doğruları vardır.

3 sayısı: Yatay yönde tam ortadan geçen simetri doğrusu vardır.

8 sayısı: Hem yatay hem de dikey yönde tam ortadan geçen 2 tane simetri doğrusu vardır.

Hangi Şeklin Simetri Doğrusu Yoktur?

Simetri doğrusu bulunmayan şekiller asimetrik şekil olarak karşımıza çıkar. Yani asimetrik şekillerin üzerinden geçen bir doğrunun iki tarafında eş iki şekil bulunmaz. Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir: