Simple Present Tense Örnek Cümleler - İngilizce Geniş Zaman İle İlgili Cümleler ve Konu Anlatımı

Simple Present Tense hakkında pek çok örnek verilebilir. Genel olarak gündelik alışkanlıkların anlatıldığı ve gündelik dilde muhakkak herkes tarafından kullanılmakta olan Simple Present Tense, Simple Continious Tense ile karıştırılmaktadır. Fakat Simple Present Tense örnek cümleler, İngilizce Geniş Zaman ile ilgili cümleler ve konu anlatımı ile birlikte öğrenildiği zaman bu karışıklık ortadan kalkacaktır.

Simple Present Tense Örnek Cümleler

Simple Present Tense İngilizce'de yer alan en temel konulardan bir tanesidir. Türkçe anlamı "geniş zaman" olan bu tense, İngilizce'de cümle kurarken en çok kullanılan tenselerden bir tanesi, belki de en fazla tercih edilenidir.

Simple Present Tens hakkında konu anlatımının da yapıldığı bu makalede örnek cümleleri incelemenin konuyu anlamada ve pekiştirmede son derece büyük bir faydası olacaktır.

I play volleyball with my friends every weekend. (Arkadaşlarımla her hafta sonu voleybol oynarım.)

He washes his car every day. (O her gün arabasını yıkar.)

She writes news about the city in an online newspaper every week. (Her hafta bir internet gazetesinde şehirle ilgili haberler yazıyor.)

Children go to school. (Çocuklar okula gider.)

İngilizce Geniş Zaman ile İlgili Cümleler ve Konu Anlatımı

İngilizce'de geniş zaman genelde genel doğrulardan ve günlük alışkanlıklardan bahsederken, saatlerden söz ederken, hikâye anlatırken ve talimat verirken kullanılmaktadır. Yani şu anı değil de tam olarak genel bir zamanı kapsar.

Cümle yapısı olarak İngilizcede yer alan diğer zamanlardan daha kolay anlaşılır bir yapısı vardır. Özne + Yüklem + Nesne formülüyle ele alınır. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

Olumlu Cümleler

Olumlu cümlelerde Özne + Yüklem + Nesne formülü olduğu gibi uygulanmaktadır.

I play drums. (ben davul çalarım).

Yukarıdaki örnekte I yani ben özne, play yüklem, drums yani davul ise nesnedir. Geniş zamanda yüklem ya da fiil "I, You, We, They" öznelerinde "-s" takısı almaz. Fakat "He, She, It" özneleri "-s" takısı almak zaruriyetindedir.

She plays drum (o davul çalar).

Yukarıdaki örnekte de "she" öznesi geldiği için yüklem olan play "-s" takısı aldı.

Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde özneden sonra ilk önce yardımcı fiil gelmektedir. Formül Özne + Do/Does + Yüklem + Nesne şeklindedir.

Ayrıca olumsuz cümlelerde "-s" takısı yardımcı fiile gelir. Yani do yardımcı fiili does olur. Bu da "He, She, It" kullanılan durumlarda geçerlidir.

An athlete doesn't eat chocolate. (Bir sporcu çikolata yiyemez.)

I don't like cheese. (Ben peynir sevmem.)

We don't behave rudely. (Biz kaba davranmayız.)

Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde özneden önce yardımcı fiil getirilmelidir. Formül şu şekildedir: Do/Does + Özne + Yüklem + Nesne

Soru cümlelerinin bir diğer özelliği de hiçbir fiilin ek almamasıdır.