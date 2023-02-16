Şimşir Ağacı Özellikleri - Şimşir Ağacı Nedir, En Çok Nerede Yetişir ve Nasıl Bakılır?

Doğada çok fazla uzayıp büyümeyen ağaç türleri vardır. Bu ağaçlardan biri de şimşir ağacıdır. Genellikle bahçelerde, parklarda ve yol kenarlarında peyzaj için kullanılan bir ağaç türüdür. Kesildiğinde istenilen şekli aldığı için görüntü olarak etkileyici durmaktadır. Şimşir ağacı ile ilgili sizler için şu soruların cevaplarını derledik; şimşir ağacı nedir, şimşir ağacı en çok nerede yetişir, evde bakılır mı, şimşir ağacı özellikleri ve faydaları nelerdir?

Şimşir Ağacı Nedir?

Şimşir ağacı fazla büyümeyen, uzamayan, küçük çalı tipinde bir ağaçtır. Bu ağaç genel olarak peyzaj ve bahçe tasarımlarında süs amaçlı kullanılmaktadır. Dallarına istenilen şekli vermek çok kolay olduğu için istenilen şekilde budanması mümkündür. Bu nedenle de restoran, site, villa, tatil villaları, otel ve tesis gibi farklı alanlarda bahçenin ve peyzajın daha estetik görünmesi için kullanılmaktadır.

En Çok Nerede Yetişir ve Nasıl Bakılır?

Şimşir ağacı özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yetişen bir ağaç türüdür. Odunsu ağaç grubuna dahildir ve ülkemiz içerisinde yetişen en sert ağaçlar arasında yer alır. Küçük gözenekleri mevcuttur ve oldukça sıkı yapıdadır. İnce ve sık yıl halkalarına sahiptir.

Şimşir ağacı nemli, zengin toprakta ve güneş alan yarı gölgeli alanlarda yetişmektedir. Genellikle sabah güneşli, öğleden sonra ise yarı gölgeli yerlerde sağlıklı bir şekilde büyür. Tam gölgeli bölgelerde de büyüme özelliği vardır. Ancak bu tarz bölgelerde daha hacimsiz olabilirler. Budamaya dayanıklı bir ağaçtır, zaten bu nedenle kolay şekil alabilir ve peyzajlarda kullanılabilir. Yılda iki kez mayıs ve eylül aylarında budama yapmak en etkili zamanlardır. Budama sonrası güneşli havalarda düzenli budamaya ihtiyaç duyar. Şimşir ağacı yaprak dökmez, her mevsim yeşil kalır. Şimşir ağacının iyi drene edilmiş toprağa dikilmesi önerilir. Aksi durumda kök çürümesine sebep olur. İlk iki sene boyunca şimşir ağaçları haftalık olarak derin sulama isterler. Nemin en derindeki köklere ulaşması sağlanmalıdır. Olgun bitkiler ise 2 ila 4 haftada bir yapılan derin sulama ile büyüyebilirler. İlkbahar aylarında bitkinizin büyüyeceğini fark ettiğiniz anda çok amaçlı gübre verebilirsiniz.

Şimşir Ağacı Faydaları