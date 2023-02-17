Şimşir Ne Demek? Şimşir Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Şimşir ne demek ve şimşir ne anlama gelir, sorusu için sözcük anlamının yanında şimşir cümle içinde kullanımı da önemlidir. İsim olarak nitelendirilen ve bitki bilimi olarak tanımlanan şimşir isim olarak nitelendirilmektedir. Şimşir cümle içinde kullanımı da bu anlamlar kapsamında olmaktadır. Ayrıca şimşir kelimesinin kökeni ve etimolojisi, bakacak olursak farsça kökenli bir sözcük olduğunu görürüz. Farsça şemşir kelimesinden dilimize şimşir olarak geçmiştir.

Şimşir Ne Demek?

Türkçe sözlükte isim, sıfat ve bitki bilimi olarak nitelendirilen bu sözcük Türk Dil Kurumu sözlüğünde üç anlamla açıklanmaktadır. Bunlar:

Şimşirlilerden, yaprakları her mevsim yeşil kalan, taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen ya da bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok sert olan bir ağaççık. Bu ağaççığın sert, düzgün sarı renkte kerestesi Bu keresteden yapılan

Şimşir Kelimesinin Kökeni Nedir?

Şimşir kelimesi Türkçe'de "şimşir bitkisi" anlamına gelir. Farsça şimşād veya şimşār شمشاد/شمشار z "şimşir bitkisi" sözcüğünden alıntıdır.

Şimşir kelimesi tarihte bilinen ilk kez çimşīr ağacı Esad Efendi, Lehcet-ül Lugat (1732) eserinde yer almıştır.

Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sözcüklerin anlamını daha iyi anlamak için sözlük anlamlarının yanın cümle içinde kullanımına da bakılmalıdır. Cümle içinde kullanımı sözcüklerin hem daha iyi anlaşılmasını hem de kullanımı kolaylaştırmaktadır. Şimşir sözcüğünü sözlük anlamlarına uygun olarak cümle içinde kullandığımızda şu örneklere rastlarız: