Simultane Ne Demek? Simultane Kelimesinin Anlamı ve Türkçe Karşılığı Nedir?

Simultane ne demek sorusuna Fransızcadan gelen bir kelimedir yanıtı verilebilir. Aynı zamanda TDK anlamı hakkında da bilgi vermek gerekir. Simultane çeviri nedir sorusu da bu açıdan önemli konulardandır. Son yıllarda daha sık duyulmaya başlanan simultane çeviri önemli çeviri türlerinden biridir. Simultane kelimesinin anlamı ve Türkçe karşılığı nedir sorularının yanıtlarını detaylı olarak araştırdık ve sizler için paylaştık.

Simultane Ne Demek?

Simultane "aynı anda" veya "anında" anlamlarına gelen bir sözcüktür. Son yıllarda oldukça fazla kullanılan kelimelerden biri olan kelime çeviri sektöründe daha sık kullanılır. Çeviri yapılırken konuşmacının söylediği her sözcüğü aynı anda çevirmek işlemi simultane olarak tanımlanmaktadır. Eş zamanlı olarak çevirme işlemi olarak da açıklanabilir.

Genelde televizyon haberlerinde yabancı siyasetçi ya da iş dünyası isimleri konuşurken anlık olarak çeviri yapan çevirmenler konuşulanları istenilen dile çevirirler. Bu çeviri işlemi simultane çeviri olarak isimlendirilir. Birçok farklı alanda kullanılan bir çeviri türüdür ve dilde profesyonellik gerektirmektedir.

Simultane TDK Anlamı

Simultane kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklaması da oldukça merak edilenlerdendir. TDK'ya göre yine bu sözcük yine "anında" anlamına gelmektedir. Simultane çeviriler daha çok TV haberlerinde ve programlarında, sempozyum gibi alanlarda ya da konferanslarda yararlanılan bir çeviri türüdür.

Simultane Çeviri Nedir?

Simultane çevirmenler aynı anda iki ya da daha fazla konuşan konuşmacıların konuşmalarını anlık olarak çeviren kişilerdir. Bu tercümanlar istenilen konuşmaları eş zamanlı olarak çevirmektedirler. Sözlü olarak farklı bir dile çevirerek salondaki diğer kişilerin de konuşulanları anlamlarına yardımcı olurlar. Bu çeviri işlemlerinin yapılmasında dikkat edilen hususlar ise şunlardır:

Yapılan tüm yabancı konuşmalarda iyi bir dinleyici olmak tercümanın dikkat etmesi gereken konulardandır.

Yapılan çevirinin mutlaka doğruluğunun kontrol edilmesi gerekir.

Kendi öz dili ve diğer yabancı dili çok iyi bilmek önem taşır.

Ses geçirmeyen kabin içerisinde hazırlık yapılması önemlidir. Bu kabinler içerisinden çeviri işlemleri gerçekleştirilir.

Kulaklık yardımı ile kişiler kendilerine iletilen sözleri ve anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde çeviri yapmalıdır.

Eş zamanlı olarak tercüme yapılması önem taşır.

Karşı dildeki alt kültürleri de iyi bilmek önem taşır.

Simultane çeviri hataya yer bırakmayan çeviri türleri arasında bulunur. Çevirmenlere büyük sorumluluklar yükleyen bu çeviri türünde hem ana dilde hem de yabancı dilde profesyonel olunması doğru çeviri için önem taşır. Simultane tercümanlar bu iş için oldukça iyi yabancı dil eğitimlerinden geçmektedirler.