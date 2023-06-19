Simya İle Kimya Arasındaki Farklar Nelerdir? Simya Kimyanın Bilim Öncesi Hali Midir?

Simya ile kimya arasındaki fark, bu bilim dalları ile ilgilenen kişilerin merak ettiği bir konudur. İki kavram arasındaki farkı bildiğinizde daha bilinçli bir yaklaşım tarzı sergileyeceksiniz. Peki, simya ile kimya arasındaki farklar nelerdir? Simya kimyanın bilim öncesi hali midir sorusu da çok kişinin aklına gelebilir. Simya ve kimyanın ortak hedefleri nelerdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Simya İle Kimya Arasındaki Fark

Simya ve kimya aynı kelime gibi gözükse de aralarında bir kısım farklar vardır. Simya, kelime anlamı olarak "eski kimya" demektir. İki kavramın arasındaki temel farklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Kimya bir bilim olmasına rağmen simya bir bilim dalı değildir.

Kimya biliminde belli yöntemler kullanılarak bilimsel çalışmalar yürütülür. Simya ise deneme-yanılma yöntemine dayanır.

Kimya, deneysel çalışmaları içerir. Simya ise teorik bir temel barındırmaz.

Simya, sistematik bir bilgi birikiminin ürünü değildir. Kimya ise bunun tam tersidir.

Simya, modern kimyanın başlangıcı kabul edilir. Simyacıların keşfi kimyacılar tarafından kullanılmıştır.

Simya, deneyimlere bağlıdır. Kimyada ise deneyim ve bilim beraber kullanılır.

Simya, din, sihir, astroloji, ruh ve felsefeye dayanır. Kimya ise bilimsel teori ve deneylerin ürünüdür.

Simya, modern kimyanın başlangıcı kabul edilir. Modern kimyanın ise pratik uygulamaları vardır.

Simya Kimyanın Bilim Öncesi Hali Midir?

Simya, eski kimya anlamına gelir. Bu nedenle simyanın kimyanın öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle kimya, simyanın çok daha modern halidir. Günümüz kimya incelemeleri ve deneylerinde simyada yapılan deneme-yanılmaların yol gösteriminin olduğunu söyleyebiliriz. Temel anlamda simya ve kimya aynı şeyleri ifade etse de simya ve kimyanın bazı küçük farklarının olduğu yukarıda da görülmektedir.