Simya İle Kimya Arasındaki Farklar Nelerdir? Simya Kimyanın Bilim Öncesi Hali Midir?

Simya ile kimya arasındaki fark, bu bilim dalları ile ilgilenen kişilerin merak ettiği bir konudur. İki kavram arasındaki farkı bildiğinizde daha bilinçli bir yaklaşım tarzı sergileyeceksiniz. Peki, simya ile kimya arasındaki farklar nelerdir? Simya kimyanın bilim öncesi hali midir sorusu da çok kişinin aklına gelebilir. Simya ve kimyanın ortak hedefleri nelerdir sorusunun cevabı yazımızın devamında.
Simya ve kimya aynı kelime gibi gözükse de aralarında bir kısım farklar vardır. Simya, kelime anlamı olarak "eski kimya" demektir. İki kavramın arasındaki temel farklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Simya, eski kimya anlamına gelir. Bu nedenle simyanın kimyanın öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle kimya, simyanın çok daha modern halidir. Günümüz kimya incelemeleri ve deneylerinde simyada yapılan deneme-yanılmaların yol gösteriminin olduğunu söyleyebiliriz. Temel anlamda simya ve kimya aynı şeyleri ifade etse de simya ve kimyanın bazı küçük farklarının olduğu yukarıda da görülmektedir.