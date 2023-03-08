Sinapsis Nedir? Sinapsis Mayoz Bölünmenin Hangi Evresinde Olur?

Hücre bölünmeler mayoz bölünme ve mitoz bölünme olarak iki çeşittir. Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. Sinapsis nedir, dediğimizde Mayoz bölünmenin evreleri aklımıza gelir. Sinapsis ne zaman olur, sorusuna Mayoz bölünmenin birinci aşamasında bulunan profaz (1. Evre) evresinde olduğu yanıtını veririz. Biyolojide Sinapsis ne demek, sorusuna Mayoz bölünmenin erken evresinde erkek ve dişiye ait homolog kromozomların yan yana gelerek temas etmesi yanıtını veririz.

Sinapsis Nedir?

Hücre, canlının en küçük yapı ve görev birimidir. Canlılığını bağımsız sürdürebilme yeteneğindedir. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç ana kısımda incelenir. Hücreler bölünerek çoğalır. Mayoz bölünme ve Mitoz bölünme olmak üzere iki bölünme çeşidi vardır. Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda eşey ana hücrelerinin bölünmesine verilen isimdir.

Sinapsis, Mayoz bölünmenin erken evresinde erkek ve dişiye ait homolog kromozomların yan yana gelerek temas etmesidir. Özellikle ayrılmadan önce homolog eşleşmesi ile beraber, bunlar arasında kromozomsal geçiş için izin veren yapı olarak da öne çıkar. Daha çok Mayoz bölünmenin birinci safhası içerisinde gerçekleşen bir olaydır

Sinapsis Mayoz Bölünmenin Hangi Evresinde Olur?

Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. Mayoz bölünmenin birinci aşamasında bulunan profaz evresinde (1. Evre) sinapsis olayı gerçekleşir. Erkek ya da dişiye ait olan homolog kromozomlar yan yana gelmek suretiyle, belirli bir etkileşime girer. Profaz 1, mayoz bölünmenin en uzun ve en karmaşık evresidir. Profazın başlangıcında homolog kromozomlar ve kardeş kromatitler yan yana gelerek birbirinin üzerine kıvrılır. Oluşan bu yapıya sinapsis denir.