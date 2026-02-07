Sınav sisteminde değişiklik yok

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. YKS başvuruları 6 Şubat–2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav ücretlerinin yatırılması için son gün 3 Mart 2026 olarak belirlenirken geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. 2026 YKS, önceki yıllarda olduğu gibi üç oturumda gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar sabahı, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra uygulanacak. TYT'nin zorunlu olduğu sınav sisteminde AYT ve YDT, adayların hedefledikleri puan türlerine göre önem taşıyor.

SIRALAMA BARAJLARI DEĞİŞMEDİ

Kılavuza göre sınavın yapısında, soru sayılarında, sürelerde ve puan türlerinde bir değişikliğe gidilmedi. Tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi bölümler için uygulanan başarı sırası barajları da korunuyor. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) yerleştirme puanına katkısında da bir değişiklik bulunmuyor.

KİMLERE EK KONTENJAN TANINACAK?

2026 YKS Kılavuzu'na göre bazı aday grupları için genel kontenjana ek olarak özel kontenjan uygulaması devam edecek. Kılavuzda yer alan ek kontenjanlardan yararlanabilecek gruplar şöyle:

Şehit eş ve çocukları ile gaziler ve gazi yakınları.

34 yaşını doldurmuş kadın adaylar (belirli programlarda).

Engelli adaylar için kontenjanlar.

Milli sporcular.

Devlet koruması altında yetişmiş adaylar. Bu kontenjanlar üniversitelerin genel kontenjanlarına ek olarak uygulanacak. Depremzedelere özel ek kontenjan düzenlemesi ise 2026 YKS Kılavuzu'nda yer almadı. Bu konuda yeni düzenleme yapılması halinde YÖK veya ÖSYM'nin duyuru yapması bekleniyor.