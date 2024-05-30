Sınav stresiyle baş etmenin 5 ipucu! Psikologdan hayati tavsiyeler

Önümüzdeki günlerde binlerce öğrenci, hayatlarında önemli bir dönemeç olan sınavlara girecek. Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından, sınavın yaklaşması bazı öğrencilerde strese neden olabiliyor. Eğer siz de sınav stresi yaşıyorsanız veya çevrenizde bu tür kaygılarla başa çıkan birileri varsa, Psikolog Gülnur Balaban'ın aşağıdaki önerilerini dikkate alarak stresi yenebilirsiniz:

1. Düzenli Uyku Alışkanlığı Edinin

Öğrenmenin en kritik unsurlarından biri uyku düzenidir. Araştırmalar, sağlıklı bir uyku alışkanlığının öğrenmeyi ve bilgileri hatırlamayı büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor. Düzenli ve yeterli uyku, hem belleğinizi güçlendirir hem de stresle başa çıkmada önemli bir rol oynar.

2. Sağlıklı Beslenin

Uyku gibi beslenme düzeni de öğrenme performansınızı etkiler. Zihniniz, bedeniniz yeterince ve sağlıklı beslendiğinde en iyi performansını sergiler. Sınav öncesinde dengeli beslenmeye ve yeterli miktarda su içmeye özen gösterin.

3. Olumsuz Düşünceleri Kontrol Edin

Sınav öncesinde performansınızla ilgili olumsuz düşüncelere kapılmak kaygıyı artırır ve bu durum, gerçek potansiyelinizi ortaya koymanızı engeller. "Başarısız olacağım" veya "Herkes benden daha başarılı olacak" gibi düşünceler yerine, daha olumlu ve gerçekçi düşünceler geliştirmeye çalışın.

4. Nefes Egzersizleri Yapın

Stres, sağlıklı düşünmenizi zorlaştırır ve öğrendiklerinizi hatırlamanızı engeller. Zihninizi rahatlatmak için nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın, 3 saniye sayarak nefes alın, 4 saniye tutun ve 5 saniye boyunca yavaşça verin. Bu egzersiz, hem nefesinizi kontrol etmenize hem de zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olur.

5. Değerli ve Yeterli Olduğunuzu Unutmayın

Sınavda gösterdiğiniz performans ne olursa olsun, unutmayın ki sizin değerinizi belirleyen bu sınav değil. Kendinize güvenin ve sınav sonucunun, sizin kişisel değeriniz üzerinde bir ölçü olmadığını aklınızdan çıkarmayın.