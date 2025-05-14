Sınava 1 ay kaldı... Ders ders LGS taktikleri

15 Haziran Pazar günü yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 30 gün kaldı. 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen LGS'de netleri artırmak için artık depar atma zamanı geldi. Uzmanlar "Sınava az bir zaman kaldı, öğrenciler süre kullanımı konusu üzerinde çalışmalı, süreyi dengeli ve artırarak kullanma, sorulara geri dönme gibi taktikler denemeli. Günlük ders çalışma rutini haziran ayının 12'sine kadar devam ettirilmeli" diyor. Peki kalan zamanda hangi testlerde hangi konulara dikkat etmek gerekiyor? SABAH'a konuşan eğitim uzmanı Hatice Aslan, LGS'de başarıyı artıracak önerileri ders ders şöyle sıraladı:

MATEMATİK: Sınavda sürenin önemli olduğunu unutma. Sadece doğru çözmek yetmez, zamanında bitirmek gerekir. Denemelerde ilk 5-6 dakikada seni zorlayan bir soruya takılıyorsan soru atlamayı alışkanlık haline getir. Eksik kazanımlarını belirlemek için süre tutarak matematik branş denemesi çözün. Yanlışlarının sebebini belirleyin ve çözümü için harekete geçin. Deneme sınavlarında uzun matematik soruları sizi korkutmasın. Uzun olan sorular aslında kolay sorulardır ve dikkatlice önyargısız okumanız soruyu çözmenizi kolaylaştıracaktır.

FEN BİLİMLERİ: Soru çözerken iki seçenek arasında kaldığınız soruların doğrusunu kesinlikle sebebiyle birlikte öğrenin. Biyoloji ve kimya ünitelerini yazarak ve kısa notlar alarak, fizik ünitelerini de gerekli formülleri not ederek tekrar edin. Paragraf sorularından korkmayın. Tüm paragrafı bir bütün olarak ve anlayarak okuyun; çünkü uzun paragraflı sorular çözüm için tüm ipuçlarını içinde barındırır.

UYKU ÖNCESİ KİTAP

TÜRKÇE: Anlam bilgisine yönelik çalışmalara ağırlık verin. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam ve söz sanatlarıyla ilgili kavramları ana hatlarıyla tekrar edin. Konu testlerinden çok deneme sınavlarına ağırlık verin ve deneme sınavını süre tutarak çözün. Türkçe dersi açısından aktif dinlenmenin sağlanması için uyku öncesi kitap okuyun.

İNKILAP TARİHİ: MEB ders kitabını son kez gözden geçirin. Konuları özet şablondan tekrarlayın. Zihninizde kronolojik bir şablon canlandırın. Paragraf sorularında şıkları paragrafla eşleştirerek eleyip ilerleyin. Yanlışlarınızı bilgidikkat- yorumlama yanlışı şeklinde sınıflandırın. Bilgi eksiği varsa kısaca konuyu kaynağınızdan tekrarlayın. Dikkat hatası ise soruları daha yavaş okumayı deneyin. Yorumlama ise öğretmeninize danışın.

DİN KÜLTÜRÜ: Dini kavramların anlamlarına son kez bakın. MEB ders kitabından konuların üzerinden bir kez geçin. Soru çözerken takıldığınızda özet şablonlara bakıp eksik olan bilgiyi hatırlayarak soruyu baştan çözün.

YABANCI DİL EZBER İSTİYOR

İNGİLİZCE: İngilizce sorularını kelimelerin anlamını bilmeden çözemezsiniz. Bu sebeple her gün ünitelerin kelime listelerine göz atın. Ezber yapın. Soru kökünü çok dikkatli okuyun. Sorunun cevabını bulmuş olsak bile tüm şıklar mutlaka okunmalıdır. Eğer karşımıza çıkan soru tablo, grafik, poster veya paragraf sorusu ise yine öncelikle soru kökünü okuyun.

HATA ORANI NASIL AZALTILIR?

1- Dikkatli okuma: Soruları dikkatlice okuyarak yanlış anlamaları önleyin. Özellikle dikkat gerektiren sorularda acele etmeyin.

2- Analiz etme: Daha önce yaptığınız hataları gözden geçirerek bu hatalardan ders çıkarın.

3- Zayıf alanlara yönelik çalışma: Zayıf olduğunuz konuları hedef alarak bu konularda daha fazla pratik yapın. Her bir konuyu derinlemesine anlamak, genel performansınızı artırır.