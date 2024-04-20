Sınava 1.5 ay kaldı konuları tekrar etmeye başlayın

Bu sene geçen senelerdeki sınav kurgusundan çok daha farklı bir senaryo beklemesek de bazı farklılıklar olabileceğini gözlemliyoruz. Mesela soru zorluk seviyesi olarak çok daha kolay sorular olabileceği gibi zorluk seviyesi geçen senelere göre çok daha ağır soruların da olmasını bekliyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizden son süreçte kendilerini eksik hissettikleri kazanımlara bol soru çözerek eğilmeleri ve sınav esnasında zorlayıcı soruları sınavın sonuna bırakmalarını öneririz.Soruların bilgiyi yorumlamayı gerektiren, görsel, model, grafik ve deney düzenekleri içeren ve kazanımları net bir şekilde sorgulayan sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Geçmiş yıllarda da zaman zaman olan farklı iki üniteye ait kazanımları birleştiren sorular da bulunmakta. Sınavda deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz.Yine öğrencilerin anlama becerilerini ölçmeye yönelik kazanımlara uygun sorular olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerimizin hedefledikleri başarıyı yakalayabilmek adına özellikle kelime hazinelerini geliştirecek çalışmalara ve tüm dil bilgisi kazanımlarına ağırlık vermeleri gerekmektedir. Konuların tamamlanmasıyla konu testlerinin yanı sıra deneme sınavları da çözebilirler. Soru çözerken analiz yapmak, kalem ve sözlük kullanmak da son derece önemlidir.Kalan 1,5 aylık süreçte dersleri çok iyi takip etmelerini, tekrarlarını yapıp her derse yeterli vakti ayırmalarını ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etmekteyiz. Öğrencilerimizin bu sınava hazırlanırken değişik soru tipleri görmeleri oldukça önemlidir.Sorular genel olarak orta zorluk seviyesindedir. 4. Örnek soruda öğrenciler yorum ve çıkarım yaparken dikkatli olmalı. Öğrencilerin konu tekrarlarına ve deneme tarzı soru çözümüne öncelik vermeleri iyi olacaktır.Örnek soruların hedef kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerisini geliştirme üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Öğrencilerin çalışmalarında hedef kelimeler üzerine yoğunlaşması, bol ve farklı tarzda sorular çözmesi ve yıl boyunca girdiği denemelerdeki yanlışlarını gözden geçirmesi önerilmektedir.