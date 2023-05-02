Sınava 45 gün kaldı: YKS’de netleri artırmanın 10 yolu

7-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yalnızca 45 gün kaldı. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu YKS'de bu yıl 12'nci sınıf ikinci dönem konularından soru çıkmayacak. Uzmanlar sınava sayılı günlerin kaldığı bu dönemde artık konu eksikliklerinin tamamlanmış olması gerektiğini belirtiyor. Peki sınava 1.5 ay kala nasıl bir çalışma programı yapmak gerek? İşte 10 maddede netleri artıracak tüyolar:YKS'de çıkabilecek güncel konuları ve soru dağılımlarını inceleyin. Hangi konulardan daha çok soru çıkıyorsa o konulara ağırlık verin. Aynı konulara ağırlık vermeyin.Ne kadar çok farklı kaynaktan, ne kadar çok çeşitte soru çözerseniz, o kadar farklı bakış açısıyla sorulara yaklaşırsınız. Kaynak kitap, internet gibi ortamlardaki kolay, orta ve zor seviye sorularını mutlaka görün.Haftada en az 1 kere deneme sınavı yapın. Sınava 1 ay kala deneme çözme aralığınızı 3 güne indirin. Her deneme sınavından sonra yanlış yaptığınız soruları tek tek analiz ederek hangi konulardan ve nerelerde yanlışlar yaptığınızı görmelisiniz.Aday sayısının fazla olması nedeniyle başta sosyal medya mecraları olmak üzere yakın çevrenizde olumsuz yorumlar, kaygılı paylaşımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu günlerde sosyal medya kullanımını sınırlandırın.Bu süreç içerisinde özellikle geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmeniz size fayda sağlayacaktır. Son yıllarda yapılan üniversite sınavı soruları ağırlıklı olmak üzere yeni nesil soru olarak adlandırılan soru tiplerini mutlaka sınavdan önce çözmelisiniz.Genel anlamda Türkçe sorularının çoğunluğu anlamaya, yorumlamaya, analitik düşünmeye, sentez yapmaya yönelik sorulardan oluşuyor. Bu noktada çok okumak ve çok sayıda soru çözmek, hem zamanın doğru kullanılmasını hem de doğru yanıtlar verilmesini sağlar. Dilbilgisi konu çalışması için çok sayıda örnek görmek yarar sağlayacaktır.Önceki yıllardaki Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) matematik sınavlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan 4 konu sınavdan çıkarılmış oldu. AYT'de limit, türev, integral gibi konulardan soru gelmeyecek. Ancak kalan konulardan sorulacak soru sayısı artmış oldu. Temel kavramları bilmek, işlem yeteneğine sahip olmak, problem çözme yöntemlerine dikkat etmek sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.Tarih için temel bilgilerin yanında bunların yorumlanması da gerekir. Bunun için olabildiğince farklı tarzda soru çözülmelidir. Coğrafya dersi için, ciddi bir harita bilgisinin olması oldukça önemli.YKS konu içeriğinin azaltılması, sınavda çıkacak konularda daha detaylı sorular sorulması anlamına gelebilir. Bu nedenle öğrencilerin daha çok deneme sınavı çözmesi gerekiyor. Konular dar olduğu için çeldirici şıkları olan sorular gelebilir.