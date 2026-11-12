Sınavda başarının srrı MEB kitaplarında
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında dün ülke genelinde 6'ncı sınıf matematik ortak yazılı sınavı yapıldı. Yedi açık uçlu sorudan oluşan sınavda öğrencilerin matematiksel becerileri ölçüldü. Sınavı SABAH'a değerlendiren Bahçeşehir Koleji Eğitim Birimi öğrencilerin büyük bölümünün soruları zorlanmadan yanıtladığını, bazılarının sınavı süresinden önce tamamladığını söyledi. Öğrenciler çarpanlar, asal çarpanlar ve deneysel olasılık sorularını rahatlıkla çözerken bölünebilme kuralları, ortak kat ve ondalık gösterimlerde yuvarlama sorularında daha çok zorlandı. Otopark, alışveriş ve spor gibi günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı sınavda tablo ve grafik yorumlama becerileri de ölçüldü. Değerlendirmede bazı öğrencilerin soru metinlerini anlamakta zaman kaybettiğine dikkat çekildi. Bu durum, okuduğunu anlamanın da önemini ortaya koydu. Açık uçlu sorularda doğru sonuca ulaşmanın yanında çözüm basamaklarının eksiksiz ve düzenli yazılması gerektiği vurgulandı. Soruların MEB ders kitapları ve MEBİ platformundaki örneklerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği belirtildi.
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