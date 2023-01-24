Sınavda zamanı iyi yöneten kazanacak

Haziran ayı başında yapılması beklenilen 2023 Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) yönelik önemli bir ipucu niteliğinde olan örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçen hafta yayımlandı. 8'inci sınıf öğrencilerinin nasıl bir çalışma planına göre hazırlık yapmaları konusunda da yol haritası özelliğinde olan ocak ayı örnek sorularını Uğur Okulları Ortaokul Akademik Kurul Üyeleri SABAH'a değerlendirdi. Başta matematik olmak üzere hemen hemen her derste yine bol görselli sorular yer aldı. Birçok çözüm yolu olabilen soru tipleri de göze çarptı. Bu nedenle soruyu en kısa yolla çözümleyip zaman yönetimi yapabilen öğrencilerin sınavda daha başarılı olacağı değerlendiriliyor. İşte ders ders LGS örnek soru değerlendirmeleri:Dilbilgisi sorusuna yer verilmemiş. 6'ncı soru şiir yorumlama kazanımı ile sorulmuş. 7'nci soru ise cümle yorumlama kazanımı, çıkarım yapma ve örnek verme kazanımları ile birleştirilmiş. Bu sorular daha önce yayımlanan soru tarzlarından farklı bir tarzla sorulmuş. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde. Dikkat düzeyi yüksek, okuma becerisi gelişmiş ve dil kurallarına hâkim olan öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği tarzda hazırlandığını söyleyebiliriz.Paragraflarda alıntı metinlere yer verilmiş olup genel olarak metni yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik sorulardan oluşmakta. Öğrencinin kavram bilgisini ve harita okuryazarlığını ölçmeye yönelik birer soruya da yer verilmiş.Zor soru diyebileceğimiz sorularda ön plana çıkan yön, çözüme dair farklı ihtimallerin değerlendirilmesidir. Bu ihtimallerin tamamının denenmesi veya soru kökünde belirtilen şartlara göre uymayanlarının elenmesi gerekiyor. Farklı ihtimallerin değerlendirilmesi durumu soruları hem seçici okumayı gerektirmekte hem de çözümün uzun sürmesinden dolayı zaman yönetimini etkilemektedir. Bu açıdan bu soruların zorluk seviyesi daha üst düzeyde. Bu ihtimallerin varlığı, şıklardaki çeldiricilerin kuvvetini artırmakta ve ihtimaller doğru değerlendirilmediğinde çeldiriciye düşmek kolay olmaktadır.Sorularda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını ve soruların daha kısa hazırlandığını görüyoruz. Sorunun daha iyi anlaşılması ve çözülmesi için ifadelerin dikkatli okunması ve görsellerin doğru incelenmesi oldukça önemli. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeye teşvik edilmesi ve olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiş. Sorular zorluk derecesi bakımından orta düzeyde.Sorular genel anlamda verilen bilgileri yorumlamaya yönelik. Üniteye ait kelime ve terimleri doğru yorumlamaya yönelik sorular sorulmuş. Sorular genel olarak ilk dönemi kapsayan son 3 ünite kazanımlarını içeriyor. Zorluk dereceleri kelime bilgisi ile doğru orantılı olarak değerlendirilebilirOkuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilmiş. Soruların zorluk derecesi ise kolay ve orta tarzda hazırlanmış. Konu eksiği bulunmayan ve soruları dikkatli bir şekilde okuyan öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği tarzda hazırlandığını söyleyebiliriz.