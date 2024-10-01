Sınavlarda dijital dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da birçok kez dikkat çektiği öğrencilerin üstündeki sınav baskısı yine eğitim camiasının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı açılış töreninde sınav odaklı, sınavlardaki başarıya odaklı bakış açısının eğitim sisteminin kanayan yaralarından biri olduğunu söylemişti. Daha sonra da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri sınav baskısından kurtarmayı istediklerini belirtti. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da geçtiğimiz günlerde "Kâğıt tabanlı sınavdan dijital tabanlı sınavı geçmek" istediklerini ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile çalışma yürüttüklerini açıkladı.Tüm bu açıklamaların ardından gözler merkezi sınavlara çevrildi. MEB ve ÖSYM merkezi sınavların geleceğini gündemine aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) uygulanması, sosyal projelerin puanlamaya dahil edilmesi, öğrencilerin spor ve sanat aktivitelerinin de değerlendirilmesi yönünde bir sistemin hayata geçirilmesi için çalışmalar başladı. Spor ve sanat dallarında başarılı olan öğrencilere merkezi sınavlarda ek puan verilmesi konusu da yeniden gündeme alındı.Merkezi sınavlara ilişkin ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı ile 4-6 Ekim 2024'te Ankara'da Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu düzenleyecek. Ölçme ve değerlendirme alanında kapsamlı araştırmaların sunulacağı sempozyumda, Türkiye'de ilköğretimden ortaöğretim kademesine geçişte uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), ortaöğretimden yükseköğretim kademesine geçişte uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve geleceğin sınav modelleri de masaya yatırılacak. Ölçme ve değerlendirmede dijitalleşme, yenilikçi ölçme ve değerlendirme uygulamaları, ölçme ve değerlendirmede yapay zekâ uygulamaları, ölçme ve değerlendirmede alternatif materyaller (VR/AR, Göz izleme, EEG vb.), becerilerin ölçülmesi gibi konular da sempozyumda ele alınacak konular arasında yer alıyor.Türkiye'nin eğitim alanındaki en büyük düşünce kuruluşlarından biri olan TEDMEM de konuyu ''Yeni Bir Eğitim Anlayışı Şart" başlıklı raporunda gündeme getirmişti. Raporda sınavlarla ilgili dikkat çeken bazı tespitler şöyle:Türkiye'de kademeler arası geçişte uygulanan sınavlar eğitim öğretime hizmet etme aracı olmaktan çıkarak amaç haline gelmiştir.Sınavların yapısı, kapsamı ve bireylerin gelecek hayatlarına etkisi üzerinden oluşan kitlesel rekabet, öğrencileri okul dışı kaynaklara, özel derslere ve özel öğretim kurslarına mecbur bırakmaktadır. Bu durum eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirmektedir.Okul dışı kaynaklar velilere ağır bir ekonomik yük getirmekte, bir yandan da öğrenci, öğretmen ve velileri etkileyerek toplumsal travmaya neden olmaktadır. Ailelerin aile yaşamı ve düzeni büyük ölçüde sınava endeksli hale gelmektedir.Okulda verilen eğitim, yalnızca sınavda çıkacak dersler ve konulara indirgenmektedir. Sınav odaklı bir eğitim sistemi, temel eğitimde dahi öğrencilerin yalnızca ölçülebilir ve ezberlenmiş bilgilerini kıymetlendirilmekte, öğrencilerin bütünsel gelişimini ve iyi olma halini arka plana itmektedir.