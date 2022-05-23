Sindirim Sistemi Organları Ve Görevleri - Sindirim Sistemi Hastalıkları Nedir, Nasıl Çalışır?

Sindirim sistemi organları ve görevleri hakkında birçok önemli detaya yer vermek gerekir. Bu sistem insanların sağlıklı bir yaşam sürebilmesi açısından büyük bir önem taşır. Bu sistemin bozulması demek birçok hastalığın da kendini göstermesi anlamına gelir. Sindirim sistemi ağızdan başlar ve anüse kadar devam eder. Sindirim sistemi hastalıkları nedir, nasıl çalışır sorularını sizler için araştırdık ve yazımızda detaylıca paylaştık.

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi insanların sağlıklı bir yaşam sürebilmesi açısından önemli bir sistemdir. Bedenin sürekliliğinin sağlanmasında bu sistemin büyük bir önemi vardır. Sindirim sisteminin en temel görevi de gıdalardan enerji alarak bedenin çalışmasına olanak tanımasıdır. Gıdalardan aldığı enerji yanında aldığı gıdaların da dışarı atılmasında önemli işlevleri vardır.

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemini oluşturan birtakım organlar vardır. Bu organları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Ağız

Yutak

Yemek borusu

İnce ve kalın bağırsak

Anüs

Mide

Sindirim sistemini oluşturan organlar arasında yer alıyor. Bu organların her birinin sistem içerinde kendine göre yeri bulunuyor.

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim sisteminin bozulmasına bağlı olarak birtakım hastalıklar görülebiliyor. Bu hastalıkların ortaya çıkması yaşam kalitesini oldukça düşürebilmektedir. Sindirim sisteminden kaynaklı olarak ortaya çıkan hastalıklar arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Hazımsızlık: En çok rastlanan hastalıktır. Bu daha çok fazla yemek yiyen kişilerde ortaya çıkar. Düzensiz beslenmeden kaynaklanabilir.

Reflü: Midede bulunan yiyeceklerin yemek borusuna kaçması olarak da tanımlanabilecek bir hastalıktır. Bu sorun zamanla yemek borusunda birtakım tahribatlara neden olabilir.

İshal ve Kabızlık: İshal ve kabızlık da yine sindirim sisteminden kaynaklı sorunlardan biridir. Düzensiz dışkılama olarak da tabir edilebilecek bir sorundur.

Karaciğer Hastalıkları: Ciddi boyutlarda denilebilecek bir hastalıktır. Tedavilerinin aksatılmaması kişinin ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Hemeroid: sindirim sisteminin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan bu sorun farklı evrelerde gelişir ve insanların yaşam kalitesini düşürmede çok etkilidir.

Bu hastalıklar yanında müde ülseri, safra kesesi hastalıkları, kanser türleri, pankreas iltihaplanması gibi çeşitli sorunlar da görülebilir. Sindirim sistemi vücudun en temel sistemlerindendir. Bu nedenle bu sistemin sağlıklı olabilmesi için mutlaka düzenli beslenmeye önem vermek gerekir.

Sindirim Sistemi Modeli

Sindirim sisteminde her organın kendine göre bir işlevi vardır. Ağızdan alınan yiyecekler bu sistem yardımı ile mideye geçer ve burada mide yakma görevi ile birlikte vücuda enerji alımı da gerçekleşmeye başlar. Daha sonra da bu yiyeceklerin atık haline gelenler sindirim sisteminin diğer organları ile birlikte bağırsaklar tarafından tamamen dışarıya atılırlar.

Sindirim Sistemi 6 Sınıf Konu Anlatımı

Sindirim sistemi 6. Sınıf için önemli bir konudur. Bu konunun en iyi şekilde kavranabilmesi için tanımı, sindirim sistemini oluşturan organları bilmek gerekir. Aynı zamanda konu anlatımı içerisinde bu sistemin özelliklerine de geniş kapsamda yer verilmektedir.

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nedir, Nasıl Çalışır?

Sindirim sisteminin bozulması birçok hastalığa neden olmaktadır. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmayan sindirim sistemi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sistemden kaynaklı olarak ortaya çıkan hastalıkların başında reflü, kabızlık, ishal, karaciğer hastalıkları, ülser ilk sıralarda geliyor.