Sineğin Ömrü Ne Kadar? Sivri ve Kara Sinekler Kaç Yıl Yaşar, Ömrü Kaç Senedir?

Sinekler kaç yıl yaşar sorusu oldukça sık araştırılmaktadır. Çünkü özellikle yaz aylarında birçok kişinin canını sıkarlar. Bu yüzdendir ki kara sineğin, sivrisineğin ömrü ne kadar diye merak edenlerin sayısı hayli fazladır. Bu kişiler için bu konu hakkındaki araştırmamızı yaptık. Merakınızı gidermek için haberimizi okumaya devam edin ve sinekler kaç yıl yaşar öğrenmiş olun.

Sinekler Kaç Yıl Yaşar?

Her canlı da olduğu gibi sineklerin de potansiyel olarak belirli bir yaşam beklentisi vardır. Ancak bulundukları koşullara bağlı olarak daha erken ölebilirler. Koşulların olması gerektiği gibi olduğunu varsayarsak bir sineğin optimum koşullarda yaşam beklentisi 15 ila 31 gün arasındadır. Bir sineğin yaşam döngüsü 4 aşamaya ayrılır. Çevre koşullarına ve diğer tehlikelere bağlı olarak bu aşamalar meydana gelebilir veya gelmeyebilir.

• Yumurta Aşaması:

Bildiğimiz gibi, sinek, yumurtadan çıkması birkaç gün süren bir yumurtadan çıkar.

• Larva Aşaması

Sineğin, yumurtadan çıktıktan sonra çıkan küçük bir larva olduğu aşamadır. Sineğin sadece bir larva olduğu bu aşama 8 ile 20 saat arasında sürer.

• Pupa Aşaması

Sinek larvası yumurtadan çıktıktan sonra başlayan aşamadır. Sinek yumurtadan çıktıktan 4 ila 10 gün sonra ortaya çıkar. Bu günlerde sinek, 3 ila 6 gün daha kaldığı yerde kırmızımsı bir örtü oluşturur.

• Yetişkin Sinek Aşaması

Sinek nihayet pupadan çıktığında ortaya çıkar ve yetişkin bir tür olarak yaşayabilir.

Bir sineğin ne kadar yaşadığını söyleyebilmek için yumurtadan çıktığı andan itibaren tüm aşamaları saymak gerekir ancak kabaca 15 ile 31 gün arasında yaşadığı söylenebilir.

Kara Sineğin Ömrü Ne Kadar?

Uzunluğu 5-8 mm arasında değişen, rengi genel olarak koyu gri ve siyah olan ve uçabilen bir sinek türü olan kara sinek, yerleşim bölgelerindeki bütün sineklerin % 90'ını meydana getirir. Kutuplar'dan Ekvator'a doğudan batıya yayılmış durumdadır. Karasinek insanların yaşadığı en soğuk iklimden en sıcak iklime kadar bütün meskûn yerlerde bulunabilir.

Karasinek, bütün uçucu böcekler içinde, arka kanatlarının değişimiyle oluşan halter denen denge organı sayesinde, en üstün uçma kabiliyetine sahip uçan böcektir. Her türlü gıda ve çöp artıklarıyla beslenirler. Kara sinekler uygun koşullarda 7 gün içerisinde erginliğe ulaşıp çiftleşebilir. Yaşam süreleri ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 hafta arasındadır. Yaşamları boyunca 10 kez yumurta bırakabilirler. Uygun koşullarda tek bir karasinek bir yıl içerisinde 250 milyar karasineğin atası olabilir.

Sivrisineğin Ömrü Ne Kadar?

Sivrisinekler tam başkalaşımlı böcekler olup 4 evreden geçerler: Suda geçen yumurta, larva, pupa evreleri ile karada geçen ve ergin evre. Sivrisinekler doğru bilinenin aksine kışın da hangi evrede olursa olsun yaşayabilir. Yumurtadan çıkan sivrisinek yavrularının (larva ve pupa), büyüme evrelerini tamamlayabilmeleri için küçük bir su birikintisine ihtiyaç duyarlar. Dişi sivrisineklerin normal koşullarda yaşam süresi 42 – 56 gün arasındadır. Erkekler de ise bu süre oldukça kısadır. Erkek sivrisinekler yaklaşık 10gün hayatta kalabilirler.