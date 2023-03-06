Sinek Türleri Nelerdir? Türkiye’de Görülen Sinek Çeşitleri ve Özellikleri

İlgilenenler için sinek türleri merak edilen bir konudur. Bu merakınızı gidermek adına Türkiye'deki sinek türleri için detaylı bir araştırma yaptık. Aynı zamanda küçük ve büyük sinek çeşitleri, zehirli sinek türleri hakkında da bulduğumuz bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Haberimizi okumaya devam ederek sinek türleri konusunda edindiğimiz bilgilere detayları ile ulaşabilirsiniz.

Sineklerin Genel Özellikleri

Dünya genelinde 177 familyada toplanan 120 000 sinek türü bulunurken Türkiye'de ise 63 familya ve 1170'den fazla sinek türü vardır.

Birçok böceğe "sinek" denmesine rağmen, yalnızca bir çift kanadı olanlar, diptera takımına aittir. Sinekler ayrıca, kanat tabanının hemen arkasında bulunan, halter adı verilen bir çift dengeleme organına sahiptirler. Halterler, uçuşu dengelemek için kullanılır. Bunun yanı sıra çoğunlukla parazit olan ve adalarda veya dağlık bölgelerde yaşayan ve kanatları olmayan birkaç sinek vardır.

Sineklerin aktif olgunlaşmamış yavrularına kurtçuklar(larva) denir ve çoğu suda veya bir tür nemli, çürüyen bitki veya hayvan dokusunun içinde yaşar. Bununla birlikte, yalnızca canlı bitkiler veya hayvanlarla beslenen istisnalar da vardır. Suda yaşayan kurtçukların genellikle hava aldıkları bir tür solunum tüpü veya solungaç görevi gören organları vardır.

İnsanlığa faydalı sinekler de vardır. Çiçekleri ziyaret eden sinekler, çiçekli bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olur. Uçan sinek kurtları yaprak bitleriyle beslenirler ve bu zararlı böceklerin sayısını azaltırlar. Güve tırtılları, böcek kurtçukları ve diğer zararlı türlerle beslenirler.

Ne yazık ki bazı sinekler, özellikle sivrisinekler, en yıkıcı hastalıklardan bazılarını, özellikle sıtma ve sarı humma bulaştırırlar. House fly, şarbon, bazı konjunktivit türleri, dizanteri, tifo ateşi ve yaws gibi birçok hastalığın taşıyıcısı (vektörü) olarak bilinir. Akdeniz Meyve Sineği gibi bazı sinekler, turunçgillere ve diğer meyvelere saldırır ve onları bozar.

Türkiye'deki Sinek Türleri

- Güz Sineği (Musca autumnalis)

Güz sinekleri atları ve büyükbaş hayvanların yüzünde ve genellikle göz çevresinde görülür.

Hayvanlar üzerinde yaşayan, burun mukus, tükürük ve gözyaşı ile gelen proteini alırlar. Sineklerin kendi ağız parçaları üzerinde mikroskobik dişleri vardır.

- Mavi Sinek (Calliphora vomitoria)

Mavi sinekler genellikle çöp etrafında gözlenirler. Evcil hayvan dışkısı ve ölü hayvanlar bu sinek için çekicidir ve bu şekilde hastalık taşıyıcısı olduğu bilinmektedir

- Salkım Sineği (Pollenia rudis)

Salkım sineği, genellikle evizinizin tavan ve duvar boşlukları gibi sessiz alanlarında bulunur. Kış uykusu için kış boyunca kalacakları sıcak yerler isterler.

Salkım sineklerini, güneşli kış günlerinde ışığa çekiliyor gibi bir pencere etrafınd

- Bostan Sineği (Daddy long legs)

Bostan sineği insanlara bir zarar vermez. Yetişkinler ne beslenirler, ne sokarlar, ne de ısırırlar.

Nemli, yosunlu ormanlık alanlarda bulunurlar.

- Lağım Sineği (Psychodidae)

Lağım sineği kanalizasyon yataklarında bulunurlar. Larvalar burada kanalizasyon pisliği organik maddeler ile beslenirler. Drenaj sineği, kanalizasyon sineği gibi birkaç farklı isimde bilinirler.

- Meyve Sineği (Drosophila species)

Meyve sinekleri genellikle meyve bahçeleri, sebze alanları, bira fabrikaları ve barlardaki fermantasyon atıklarının etrafında bulunurlar.

- At Sineği (Family tabanidae)

At sineği hayvancılık sektörü ile ilgili zararlılardandır. Dişiler tarafından aralıksız ısırma saldırıları bazı hayvanlarda kilo verimi ile sonuçlanabilir.

Erkek at sinekleri ağırlıklı olarak polen ve bitki özlerinden beslenirler ve gündüz saatlerinde aktiflerdir.

At sineği sokması insanlar için çok acı verici olabilir. Deriyi delen böceklerin aksine, at sinekleri minyatür bıçaklar gibi işleyen ağız parçalarına sahiptir.

- Karasinek (Musca domestica)

Karasinekler hastalıkların başlıca taşıyıcısıdır ve evinizi veya işyerinizi istila edebilirler. Karasinekler için insan gıdası, hayvan gıdası, hayvan yemi, gıda atıkları ve hatta dışkılar dahil olmak üzere her türlü yiyecek çekicidir. Yetişkinler sineklerin görülmesi genellikle aktivitenin en yaygın belirtisidir ve potansiyel bir sorundur.

- Altıngöz (Chrysoperla carnea)

Seralar ve evde bitki yetiştiriciliğindeki solgun böceklerin önemli avcılarından biri sayılırlar.

Zarkanatlar, birden çok farklı tür fidan biti, örümcek maytı, kirpik kanatlı, beyaz sinek, küçük tırtıl ve böcek larvaları ile de beslenebilirler.

Zehirli Sinek Türleri

-Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus)

- Anofel Stephensi

- Sarı humma sivrisineği (Aedes aegypti)

- Asya çalı sivrisineği (Aedes japonicus)

- Kore Aedes sivrisineği (Aedes koreicus)