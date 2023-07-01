Sinekli Bakkal Karakterleri - Sinekli Bakkal Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Sinekli Bakkal karakterleri ve kitabın konusu bir bütün halinde incelenmelidir. Sinekli Bakkal kişileri denildiğinde akla gelenlerin başında Rabia ve Tevfik yer alır. Sinekli Bakkal kahramanları ve özellikleri, dönemin edebiyat özellikleri açısından da dikkate alınmalıdır. Söz konusu roman, Halide Edip Adıvar'ın en önemli eseridir. Sinekli Bakkal karakter analizi ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Sinekli Bakkal Karakterleri

Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar tarafından yazılmış, Cumhuriyet Döneminin en önemli eserlerinden biridir. Kitap, 2. Abdülhamit döneminde yaşanan olayları konu almıştır. Sinekli Bakkal Mahallesinde imamın kızı olan Emine, aynı mahalledeki Tevfik ile babası istemese de evlenir. Bir süre sonra ikili ayrılır. Ayrılma sonrasında ise Emine ile Tevfik'in Rabia adında bir kızları doğar.

Tevfik, orta oyuncusu olan bir sanatçıdır. Tevfik bir sebepten dolayı İstanbul'a sürgün gönderilir. Rabia, sesi de çok güzel olan bir kızdır. Bu nedenle Kuran ve mevlit okumalarına çağırılmaktadır. Belli bir süre sonra Tevfik kızını yanına alır. Şam bölgesine sürgüne gönderilen Tevfik, burada kızını bir piyanist ile evlendirir.

Sinekli Bakkal Kahramanları ve Özellikleri

Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar'ın en önemli eseridir. Roman, Soytarı ve Kızı ismiyle ilk olarak İngilizce yayınlanmıştır. 1935 yılında ise Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır. Romanda bulunan karakterler aşağıda sıralanmıştır.