“Sinema Günü” etkinliğinde elde edilen gelir çocuk yuvasına bağışlandı

Sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleşen ve Yakın Doğu Koleji ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sinema Günü" etkinliğinde öğrenciler, 50 TL katılım ücreti ile patlamış mısır ve film keyfi yaptı. Etkinlik boyunca elde edilen, yaklaşık 15 bin liralık gelir ise Çağlayan Çocuk Yuvası'na bağışlanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzenlenen etkinlikle; öğrencilerin keyifli zamana geçirirken sosyal sorumluluk bilinci edinmeleri hedeflendi.

"Sinema Günü" etkinliğinin ilk kez düzenlendiğini ve devamının geleceğini belirten Yakın Doğu Koleji Müdür Muavini Pınar Hıncal, "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerde aktif rol alması, toplumsal duyarlılıklarını arttırmanın yanı sıra birbirlerine olan dayanışma ve desteklerini de güçlendiriyor. Kültür, sanat ve manevi değerlerle harmanlanmış bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin ve toplumun gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri'nin 4 milyon adet basılı kitap ve 1 milyar dijital kaynağa sağladığı erişimle sadece öğrencilere değil halka da açık olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay ise, "Kütüphanelerimiz, sadece bilgiyi muhafaza eden mekanlar değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağları güçlendiren önemli yaşam merkezleri olarak halkımıza hizmet veriyor" diye konuştu.