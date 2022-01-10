Singapur Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Ekvatorun 1 derece kuzeyinde bulunan bir ülke olan Singapur, Malay Yarımadası'nın güney ucunda yer almaktadır. Dünya genelinde yasaklar ülkesi olarak bilinen Singapur'un tarihi bin yıl öncesine dayanmaktadır. Peki, Singapur hangi yarım kürededir? İşte, tüm detaylar...

Singapur hangi kıtada?

Singapur genel olarak yüksek binaların ve modern mimarinin yoğun olduğu bir ülke olarak görülse de ülke topraklarının yarısı bitki örtüsü ile kaplıdır. Bir ada ülkesi olan Singapur Güneydoğu Asya kıtasında yer almaktadır.

Singapur Dünya'nın hangi bölgesinde?

Singapur, Monaco ve Vatikan gibi dünyada hayatta kalan 3 şehir devletinden biridir. 682.7 kilometre kare yüzölçümüne sahip olan ülke dünyanın en küçük 20 ülkesinden biridir. Malay Yarımadası'nın güneyinde yer alan ülke, batıda Malakka Boğazı, güneyde Endonezya'ya bağlı Riau adaları ve doğuda Güney Çin Denizi ile çevrilidir.

Singapur hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Singapur Asya kıtasının güneydoğusunda yer alan bir ülkedir. Sinagapur 64 adanın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir ülkedir. 5 milyondan fazla nüfusu olan ülke dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesidir.

Singapur hangi yarım kürede yer alır?

Singapur ekvatora yakın bir ülkedir. Ancak ekvatorun kuzeyinde yer alan bir ülke olması nedeniyle kuzey yarım kürede yer almaktadır.