Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Singapur Para Birimi Nedir? Singapur Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?
Giriş Tarihi: 22.4.2022 16:28 Son Güncelleme: 22.4.2022 16:28

Singapur Para Birimi Nedir? Singapur Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Singapur Para Birimi Nedir? Singapur Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Para birimleri ülkelerin dış ve iç ticaret yapabilmeleri için var olan araçlardır. Her ülkenin kullandığı resmi ve milli para birimleri vardır. Bir ülkenin para birimi, ait olduğu ülkenin ekonomisi hakkında küçük bilgiler verir. Ekonomi seveler ve borsacılar tarafından yakından takip edilen unsurlardan birisi de para birimidir. Çeşitli ülkelerin para birimlerini genel kültürümüzü geliştirmeye fayda sağlayan bir eylemdir. Para birimi merak edilen ülkelerden biri de Singapur Cumhuriyeti’dir. Singapur para birimi nedir? Singapur para birimi kaç TL’dir? Bu soruların yanıtlarını ve Singapur para birimi ile ilgili merak edilenleri sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Singapur, resmi adıyla Singapur Cumhuriyeti Güney Asya'da yer alan bir ada ülkesidir. Asya seyahatlerinde sıklıkla ziyaret edilen bu ülkenin gelişmiş bir ekonomisi vardır. Enflasyon ve işsizlik oranının hayli düşük olduğu bir ülke olan Singapur'un yıllık gayri safi yurt içi hasılası ortalama 350 milyar dolar dolaylarındadır. Peki, Singapur'un resmi para birimi nedir? Singapur para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Singapur Para Birimi Nedir?

Singapur resmi para birimi 1967 yılında Singapur Merkez Bankası tarafından dağıtılan Singapur Doları'dır. Bu para birimi dünya genelinde değer ve ilgi gören para birimlerinden birisidir.

Singapur Doları'na ait 1, 5, 10, 20, 50 cent ve 1 dolar olmak üzere 6 madeni para 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 Dolar olmak üzere de 5 adet banknot para vardır.

Singapur Para Birimi Kaç TL'dir?

Güney Asya'nın gelişim potansiyeli en parlak ülkelerinden birisi olan Singapur ile Türkiye'nin ticari ilişkileri son yıllarda ivme kazanmaya devam etmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ortalama 1,2 milyar dolar dolaylarındadır.

Türkiye Singapur'dan sıklıkla plastik ve ürünleri, makine, nükleer reaktör, optik, foto, tıbbi cihaz ve organik kimyasal ürünleri ithal etmektedir. Singapur ise ülkemizden sıklıkla mineral yakıt, yağ, damıtma ürünleri, inci, değerli taş, metaller ve madeni para, gemi ve su aracı ithal etmektedir.

Singapur Para Birimi Sembolü Nedir?

Singapur Dolarının dünya parametrelerinde geçen uluslararası para kodu SGD, sembolü ise s$ şeklindedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Singapur Para Birimi Nedir? Singapur Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA