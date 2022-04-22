Singapur Para Birimi Nedir? Singapur Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Singapur, resmi adıyla Singapur Cumhuriyeti Güney Asya'da yer alan bir ada ülkesidir. Asya seyahatlerinde sıklıkla ziyaret edilen bu ülkenin gelişmiş bir ekonomisi vardır. Enflasyon ve işsizlik oranının hayli düşük olduğu bir ülke olan Singapur'un yıllık gayri safi yurt içi hasılası ortalama 350 milyar dolar dolaylarındadır. Peki, Singapur'un resmi para birimi nedir? Singapur para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Singapur Para Birimi Nedir?

Singapur resmi para birimi 1967 yılında Singapur Merkez Bankası tarafından dağıtılan Singapur Doları'dır. Bu para birimi dünya genelinde değer ve ilgi gören para birimlerinden birisidir.

Singapur Doları'na ait 1, 5, 10, 20, 50 cent ve 1 dolar olmak üzere 6 madeni para 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 Dolar olmak üzere de 5 adet banknot para vardır.

Singapur Para Birimi Kaç TL'dir?

Güney Asya'nın gelişim potansiyeli en parlak ülkelerinden birisi olan Singapur ile Türkiye'nin ticari ilişkileri son yıllarda ivme kazanmaya devam etmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ortalama 1,2 milyar dolar dolaylarındadır.

Türkiye Singapur'dan sıklıkla plastik ve ürünleri, makine, nükleer reaktör, optik, foto, tıbbi cihaz ve organik kimyasal ürünleri ithal etmektedir. Singapur ise ülkemizden sıklıkla mineral yakıt, yağ, damıtma ürünleri, inci, değerli taş, metaller ve madeni para, gemi ve su aracı ithal etmektedir.

Singapur Para Birimi Sembolü Nedir?

Singapur Dolarının dünya parametrelerinde geçen uluslararası para kodu SGD, sembolü ise s$ şeklindedir.