Singapur’da Şu An Saat Kaç? Türkiye Singapur Saat Farkı

Singapur, Malezya ile Endonezya arasında yer alan küçük bir ada ülkesi olarak karşımıza çıkar. Dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Singapur, ortalama 5 milyon nüfusa sahiptir. Pek çok gezginin de adresi olan bu yerin saat dilimi son derece merak edilmiştir. Özellikle tatil veya başka sebeplerle Singapur'a gidecek kişiler, diğer ülkelerle arasındaki saat farkını araştırırlar. Saat dilimi başlangıç meridyenine göre ortak bir saat kullanmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu durumda Singapur'un bulunduğu konum, saat dilimini bulma noktasında önemlidir. Türkiye ile farklı boylamlarda yer alan Singapur'un saat dilimi de buna bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Singapur'da şu an saatin kaç olduğunu merak eden herkes, bu saat dilimlerini iyi bilmelidir.

Singapur'da Saat Kaç?

Güney Asya'da bir ada olan Singapur, en çok ziyaret edilen bölgeler arasındadır. Ekvator'un 1 derece kuzeyinde, Malay Yarımadasının güney ucunda yer alan bu ülke pek çok ada ve adacıktan meydana gelir.

Singapur'da saat dilimi, başlangıç meridyeni esas alınarak oluşturulmuştur. Singapur standart saati UTC'den 8 saat ileridedir. Singapur bu saat dilimine ilk olarak 1941 yılında GMT+07:30 olan Malaya saatini benimsedi. Aynı zamanda bu ülkede yaz saati uygulaması yer almamaktadır.

Singapur Türkiye Saat Farkı

Gelişmiş bir ülke olan Singapur, Güney Asya'da yer alır. Bu ülkenin saat dilimi ve farklı ülkelerle olan saat farkı merak edilmiştir. Singapur, Malaya saatini benimser. Malaya, Malezya'da kullanılan standart bir saattir. Bu saat dilimi, Eşgüdümlü Evrensel Saat'ten yani, UTC'den 8 saat ileridedir.

Türkiye'nin sabit saat dilim ise UTC+3'tür. Singapur ile Türkiye arası 8070 kilometre vardır. Singapur'un batısında yer alan Türkiye'nin saat dilimi diğer ülkeye göre farklıdır. Bu durumda her iki ülke arası saat farkı merak edilmektedir. Singapur, Türkiye'nin 5 saat ilerisindedir.

Singapur Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Singapur ile Türkiye arasındaki saat farkı pek çok kişinin kafasını kurcalamıştır. Her iki ülkenin başlangıç meridyenine olan uzaklığı eşit değildir. Singapur ile Türkiye arasındaki saat farkı 5'tir. Daha doğuda yer alan Singapur, Türkiye'ye göre 5 saat ileridedir. Bu durumda Singapur'da saat 20:00 iken aynı gün Türkiye'de saat 15:00'tir.