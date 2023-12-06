Sınıf anneliğine izin yok

Okullarda öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan, ancak zaman zaman tartışmalara neden olan sınıf annesi uygulamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık, sınıf anneliği kavramının mevzuatta yeri olmadığını vurguladı, 81 ile yazı göndererek tedbir alınmasını istedi. Yazıda bazı okullarda sınıf annesi adı altında görevlendirilen velilerin, sınıfın çeşitli ihtiyaçları için aidat topladıkları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları belirtildi. Ayrıca bu kişilerin öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıklarının kamuoyuna yansıdığı aktarıldı.