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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Sınıf anneliğine izin yok

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Sınıf anneliğine izin yok
Okullarda öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan, ancak zaman zaman tartışmalara neden olan sınıf annesi uygulamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık, sınıf anneliği kavramının mevzuatta yeri olmadığını vurguladı, 81 ile yazı göndererek tedbir alınmasını istedi. Yazıda bazı okullarda sınıf annesi adı altında görevlendirilen velilerin, sınıfın çeşitli ihtiyaçları için aidat topladıkları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları belirtildi. Ayrıca bu kişilerin öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıklarının kamuoyuna yansıdığı aktarıldı.
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Sınıf anneliğine izin yok
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