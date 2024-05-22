Sınıf Eş Anlamlısı Nedir? Sınıfın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

''Senelik öğretime uygun bir biçimde, öğrenciler için ayrılmış olan yer-mekan'' tanımlamasıyla ifade edilen sınıf eş anlamlısı, genel olarak bir kaç kelime ile çeşitlendirilmiştir. Bu sözcüklerin cümle içinde kullanımı sıralarında ise bahsi geçen tüm eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıyacaktır. Ayrıca sınıfın eş anlamı olan sözcük ile sınıf kelimesi arasında yalnızca yazım olarak farklılık bulunmaktadır. Sınıf eş anlamlısı, TDK tarafından da net şekilde ifade edilmiştir ve kullanımı en doğru şekilde belirtilmiştir.

Sınıf Eş Anlamlısı

Sınıf kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan birden fazla kelime bulunuyor. Fakat bunlardan en doğrusu, Türk Dil Kurumu'nun da ifade ettiği üzere; ''derslik'' sözcüğüdür. Derslik kelimesinin yanında ayrıca; klas ve dershane kelimeleri de kullanıma uygun olarak belirtilebilmektedir. Ayrıca sınıf kelimesinin tanımlaması yine Türk Dil Kurumu'na göre; ''senelik öğrenime ve öğretime göre öğrenciler için ayrılmış olan her bölümden bir tanesi'' olarak bilinmektedir.

Sınıfın Eş Anlamı Olan Sözcük

Sınıf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler arasında dershane ve klas kelimeleri de yer almaktadır. Fakat bu iki kelimeden daha çok derslik sözcüğü kullanılmaktadır ve bu olgunun yanı sıra, sınıf kelimesinin eş anlamı olarak da, ''derslik'' sözcüğü kullanılmaktadır ve bu sözcük asıl anlamdaş olarak kabul edilmektedir.

Sınıf Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Sınıf kelimesinin eş anlamlısının cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilir;

-Sen kaçıncı sınıf öğrencisiydin?

-Bu dersin hocası çok disiplinli; ayrıca sınavı da başka bir derslikte yapacakmış.