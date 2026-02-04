Sınıfa girecek teknoloji bu merkezden geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM), eğitimde dijital dönüşümün yönünü belirleyen stratejik bir merkez oldu. ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren ETKİM, teknoloji üretimini eğitim politikalarıyla buluştururken öğretmeni, öğrenciyi ve sahadaki gerçekliği merkeze alacak. ETKİM'in temel işlevi, sınıfa girecek dijital çözümleri pedagojik, ahlaki ve teknik ölçülerle değerlendirmek. Öğretmenin ders yükünü hafifletmeyen, öğrenmeyi derinleştirmeyen ve sınıf içinde karşılık üretmeyen uygulamaların elenmesi, sahada fayda sağlayan çözümlerin ise desteklenmesi hedefleniyor. Bu yönüyle merkez, yalnızca bir teknoloji geliştirme alanı değil, aynı zamanda eğitim teknolojileri için bir filtre ve yön tayin noktası olarak konumlanıyor. Merkezin "Ekosistem Buluşması" programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim ihtiyacımız, teknolojiye hüküm vermeden önce onu anlamaya çalışan, sahaya bakan, işin özüne nüfuz etmeye odaklanan bir muhakeme anlayışıdır. Eğitim, evlatlarımızın zihnine ve vicdanına dokunan bir emanet alanıdır. Bu alanda alınan her karar, kendi çocuklarımız için gösterdiğimiz hassasiyetle ele alınmalıdır" dedi.

VERİLER SAHADAN GELECEK

Merkez, öğretmenlerin sınıf içi deneyimini, üniversitelerin akademik birikimini, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini ve kamu politikalarını aynı ekosistemde buluşturuyor. Sahadan gelen veri ve tecrübenin doğrudan ürün geliştirme ve karar süreçlerine yansıtılması amaçlanıyor. ETKİM'in öncelikleri arasında veri güvenliği ve mahremiyet de önemli yer tutuyor. Öğrenci ve öğretmen verilerini koruyan, şeffaf ve denetlenebilir yapılar teşvik edilirken yerli yazılım ve içerik geliştiren girişimler destekleniyor. İnsanı merkeze alan yaklaşımıyla ETKİM, eğitim teknolojilerinde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek stratejik bir rol üstlenecek.