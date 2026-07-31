Sınıftan sahaya uzanan eğitim

2018 yılında kurulan ve 2020 yılında ilk öğrencilerini kabul eden Atlas Üniversitesi, kısa sürede yükseköğretimde dikkat çeken üniversiteler arasında yer aldı. Araştırma odaklı eğitim anlayışını güçlü akademik kadrosu ve yenilikçi vizyonuyla birleştiren üniversite, öğrencilerini yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, bilim üreten, sorgulayan ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 110 bin metrekarelik açık ve kapalı alana sahip Atlas Vadi Kampüsü; modern eğitim altyapısı, araştırma laboratuvarları ve sosyal yaşam alanlarıyla öğrencilere kapsamlı bir üniversite deneyimi sunuyor. Üniversitede bugün 9 bin 717 öğrenci eğitim görüyor. Kampüste 35 laboratuvar ve 54 öğrenci kulübü bulunurken, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönlerini de destekleyen bir yapı oluşturuluyor.

ARAŞTIRMA ODAKLI EĞİTİM

Atlas Üniversitesi, öğrencilerinin fark yaratma potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen bir eğitim anlayışı benimsiyor. Eğitim modeli yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmıyor; yaratıcılık, sezgisel farkındalık ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini de amaçlıyor. Üniversite, öğrencilerine bilgiyi öğretmenin yanında insanı farklılaştıran nitelikleri kazandırmayı da öncelikli hedefleri arasında görüyor.

GÜÇLÜ AKADEMİK YAPI

Üniversitede Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık fakülteleri olmak üzere altı fakülte bulunuyor. Bunun yanında Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü de eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Atlas Üniversitesi bünyesinde 33 lisans ve 21 ön lisans programı yer alıyor. Üniversite ilk ön lisans mezunlarını 2022 yılında, ilk lisans mezunlarını ise 2024 yılında verdi.

GERÇEK VAKA DENEYİMİ

Üniversitenin eğitim modelinde uygulamalı öğretim önemli yer tutuyor. Öğrenciler eğitimleri boyunca Atlas Üniversitesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde gerçek vakalar üzerinde deneyim kazanarak mesleki yeterliliklerini geliştiriyor.

Böylece teorik bilgi uygulamayla desteklenirken öğrenciler mezun olmadan önce saha deneyimi elde ediyor.

ÇOKLU DİSİPLİN ANLAYIŞI

Atlas Üniversitesi, günümüzün karmaşık problemlerinin tek bir disiplinle çözülemeyeceği yaklaşımını benimsiyor. Bu doğrultuda yan dal ve çift anadal olanaklarıyla öğrencilerin farklı alanlarda eğitim almaları destekleniyor. Tıp, teknolojiyle; psikoloji, mühendislikle; işletme veri analiziyle buluşurken öğrencilerin farklı disiplinlerden beslenen bir bakış açısı geliştirmesi hedefleniyor.

ULUSLARARASI AĞ

Kuruluşundan itibaren uluslararasılaşmayı temel stratejik hedeflerinden biri olarak belirleyen Atlas Üniversitesi'nin yaklaşık 80 üniversite ve kurumla akademik iş birliği bulunuyor. Erasmus+ programları, öğrenci değişim anlaşmaları ve ortak araştırma projeleri sayesinde öğrenciler farklı ülkelerde eğitim alma, staj yapma ve araştırmalara katılma fırsatı elde ediyor.

Kampüste 102 farklı ülkeden öğrenci ve akademisyenin bulunması çok kültürlü bir eğitim ortamı oluştururken, hazırlık eğitimi de Cambridge English Education Partner iş birliğiyle uluslararası standartlarda yürütülüyor.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Atlas Üniversitesi; Kanada, ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya ve Portekiz başta olmak üzere çok sayıda ülkedeki üniversitelerle bilimsel iş birlikleri yürütüyor. Redlands Üniversitesi ile çeşitli alanlarda ortak programlar uygulanırken, Virginia Commonwealth University ile çift diploma, lisansüstü eğitim ve ortak araştırma projeleri geliştiriliyor.

Bu iş birlikleri sayesinde özellikle mühendislik öğrencileri uluslararası akademik fırsatlardan yararlanabiliyor.

Üniversite ayrıca Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyeliğine kabul edilirken, Johns Hopkins Üniversitesi bünyesindeki Planetary Health Alliance ağı içerisinde de yer alıyor.

SEKTÖRLE İÇ İÇE EĞİTİM

Atlas Üniversitesi, öğrencilerini iş hayatına hazırlamak amacıyla üniversite-sanayi iş birliklerine önem veriyor. Sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen projeler sayesinde öğrencilerin eğitimleri sırasında saha deneyimi kazanmaları destekleniyor.

LEO-NET üyeliği kapsamında öğrenciler Avrupa'daki yaklaşık 200 yükseköğretim kurumunda staj yapma imkânı bulurken, uluslararası projelerde görev alarak mesleki deneyimlerini artırabiliyor.

GELECEK HİKÂYESİ MODELİ

Üniversitenin dikkat çeken uygulamalarından biri de "Gelecek Hikâyesi Mentorluğu" modeli.

Bu sistemle öğrencilerin üniversite yıllarında gerçekleştirdikleri projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları, spor faaliyetleri, kulüp etkinlikleri ve gönüllülük deneyimleri kayıt altına alınarak görünür hale getiriliyor. Böylece öğrencilerin yalnızca akademik başarıları değil, üniversite yaşamı boyunca edindikleri deneyimler de gelecekteki kariyerlerinin önemli bir parçası haline geliyor.

İSTİHDAM BAŞARISI

Atlas Üniversitesi'nin kariyer odaklı eğitim yaklaşımı mezun istihdamına da yansıyor. Yükseköğretim Kurulu verileriyle hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2025 sonuçlarına göre üniversite, mezunlarının ilk altı ay içerisinde işe yerleşme oranında Türkiye genelinde altıncı sırada yer aldı.

ARAŞTIRMA VE İNOVASYON

Bilimsel araştırmaları güçlendirmek amacıyla kurulan Atlas Araştırma Merkezi (ARC), sağlık bilimlerinde uluslararası standartlarda çalışmalar yürütüyor.

Merkezde nörobilim, biyoteknoloji, tümör biyolojisi, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar gibi alanlarda disiplinler arası araştırmalar gerçekleştiriliyor. Tıp Fakültesi bünyesindeki IRIS Lab ise biyomoleküllerin etkileşimlerini inceleyen ileri teknoloji araştırmalarına ev sahipliği yapıyor. Laboratuvarda çip tabanlı ve çoklu ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

BİLİMSEL BAŞARILAR

Atlas Üniversitesi bilimsel yayın performansıyla da dikkat çekiyor. Elsevier Scopus verileriyle hazırlanan 2025 yılı Scopus Q1 Yayın Oranı değerlendirmesinde Türkiye'nin en başarılı ikinci üniversitesi olan Atlas Üniversitesi, 2026 yılının ilk yarısında bilimsel yayın performansını bir önceki yıla göre yüzde 106 artırdı.

ULUSLARARASI SIRALAMALAR

Times Higher Education Impact Rankings 2026 sonuçlarında Atlas Üniversitesi, "Erişilebilir ve Temiz Enerji" kategorisinde dünyanın yedinci, Türkiye'nin ikinci ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Üniversite ayrıca "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde dünya sıralamasında 96'ncı olurken sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ilişkin birçok başlıkta da güçlü performans sergiledi.



KALİTE VE MEMNUNİYET

ATLAS Üniversitesi'nin kalite odaklı çalışmaları akreditasyonlarla da destekleniyor. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesindeki İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ile Psikoloji bölümleri FEDEK tarafından 2031 yılına kadar akredite edilirken, Meslek Yüksekokulu bünyesindeki birçok program da MEDEK akreditasyonu almaya hak kazandı. Üniversite, ÜniAr tarafından gerçekleştirilen TÜMA 2026 araştırmasında vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'nin en memnun öğrencilerine sahip ilk 10 üniversitesi arasına girerken, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında da Türkiye genelinde öğrenci memnuniyetinde altıncı, İstanbul'da ise dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, öğrenci deneyimi ve memnuniyeti alanındaki çalışmaları nedeniyle 2026 Altın Ödülü'ne layık görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör