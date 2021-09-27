Sınır Eş Anlamlısı Nedir? Sınır Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Rumcadan geçen bir kelime olan 'sınır' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelime sınır yerine de kullanılabilmektedir. Anlamdaş oldukları için cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilen bu iki kelime bazen bulmacalarda bazen de sınav sorusu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Peki, sınır kelimesinin eş anlamlısı nedir?
SINIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Sınır ve hudut kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Cümlede birbirinin yerine kullanılabilen bu anlamdaş kelimeler, cümlede anlam bozukluğuna da sebebiyet vermezler.
Sınır kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "border" ve "limit" kelimeleridir.
SINIR KELİMESİNİN ANLAMI
Sınır kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şunlardır:
SINIR KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
SINIRIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM