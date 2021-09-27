Sınır Eş Anlamlısı Nedir? Sınır Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Rumcadan geçen bir kelime olan 'sınır' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelime sınır yerine de kullanılabilmektedir. Anlamdaş oldukları için cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilen bu iki kelime bazen bulmacalarda bazen de sınav sorusu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Peki, sınır kelimesinin eş anlamlısı nedir?

SINIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hudut (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Sınır ve hudut kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Cümlede birbirinin yerine kullanılabilen bu anlamdaş kelimeler, cümlede anlam bozukluğuna da sebebiyet vermezler.

Sınır kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "border" ve "limit" kelimeleridir.

SINIR KELİMESİNİN ANLAMI

Sınır kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şunlardır:

İki komşu devletin veya ülkenin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.

Bir şeyin yayılıp genişleyebileceği son çizgi.

Bir şeyin nicel bakımından inip çıkabileceği en alt ve en üst limit.

Değişken bir büyüklüğün istenilen kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük.

SINIR KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Ülkemizin sınırlarının güvenliği en önemli mevzudur.

Sınır güvenliği sağlanması için askerler her gece nöbet tutuyorlar.

Kilo sınırıma yaklaştığım için diyet yapmaya karar verdim.

SINIRIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM