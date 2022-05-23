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Giriş Tarihi: 23.5.2022 15:31 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:31

Sinir Sistemi Hastalıkları – Otonom Ve Merkezi Sinir Sistemi Organları Nedir, Nasıl Çalışır?

Sinir Sistemi Hastalıkları – Otonom Ve Merkezi Sinir Sistemi Organları Nedir, Nasıl Çalışır?

Sinir sistemi vücudumuz için önemli olup birçok fonksiyonumuzun sağlıkla çalışmasını sağlar. Hareket kabiliyetimizden tut istemli, istemsiz davranışlarımızın çoğu sinir sistemimiz sayesinde çalışır. Vücudumuzdaki yeri bu kadar önemli olan bu sistemi ilk olarak okul hayatımızda fen bilgisi dersinde sonrasında liseye geçince de biyoloji dersinde görürüz. Yeri ve önemi bu kadar büyük olan sindirim siteminin rahatsızlıkları da çok ciddi ve önemlidir. Sindirim sistemi hastalıkları hayat kalitemizi etkiler. Sindirim sistemi hastalıkları nelerdir? Otonom ve Merkezi Sinir Sistemi Organları Nedir, Nasıl Çalışır? İle ilgili tüm detaylar yazımızda.

Sinir sisteminin alt başlıklarını ve detaylarını inceledikçe vücudumuza hayran kalmamak elde değildir. Bu kadar fonksiyonel ve belli bir düzen içinde çalışan vücudumuzun en önemli sistemlerinden birine bu yazımızda değineceğiz. Sinir sistemi nedir? Merkezi sinir sistemi nedir? Otonom sinir sistemi nasıl çalışır? Sempatik sinir sistemi nedir? Sorularının cevaplarını birlikte bulacağız.

Sinir Sistemi Nedir?

Canlıların içsel ve dışsal çevreyi algılamasında yeri büyük olan sinir sistemi, bilgi elde eden ya da elde edilen bilgiyi işleyen bir sistemdir. Vücut içindeki hücre ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletilmesini sağlar. Böylece organların, kasların aktivitelerini düzenler.

Otonom Sinir Sistemi Nasıldır?

Otonom sinir sistemi, vücuttaki hayati öneme sahip temel fonksiyonları kontrol eder. Bu sistem aralıksız, hiç durmadan devam eden bir sistemdir. Sindirim, solunum, kalp atışı ve idrar kesesinin işlevi gibi istem dışı gerçekleşen fonksiyonları kontrol eder.

Sinir Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Sinir sisteminde meydana gelebilecek en ufak sorun birçok hastalığı beraberinde getirir. Sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik ve kafatası içindeki sinirleri, çevre sinirleri ele alır. Buradaki hastalıklar yapısal ya da fonksiyon olabilir. Sinir sistemi hastalıkları örnek verecek olursak;

  • Epilepsi
  • Felç
  • Parkinson
  • Menenjit
  • Anosmi
  • Dil Felci
  • Çocuk Felci

Merkezi Sinir Sistemi Nedir?

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Sinir sisteminin en büyük bölümünü teşkil eden yerdir. Bazen İngilizce kısaltması CNS yani ''central nervous system'' olarak da adlandırılır. Kan basıncını ve hormonları düzenler. Açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi istemli çalışan organları kontrol eder.

Sempatik Sinir Sistemi Nedir?

Sempatik sinir sistemi, vücudun artan aktivitesini stres durumunu ayarlar. Vücudu gerilime hazırlar. Yani stresli durumlarda etkindir. Kalp atışını, nefesi ve tansiyonu ayarlar.

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Sinir Sistemi Hastalıkları – Otonom Ve Merkezi Sinir Sistemi Organları Nedir, Nasıl Çalışır?
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