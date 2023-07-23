Sınırları olmayan bir kampüs

Bulut Eğitim Vakfı tarafından küresel salgın koşullarına rağmen "Yükselmeye Galata'da başla" mottosuyla 2020'de ilk öğrencilerini alan İstanbul Galata Üniversitesi, adına layık olarak tam da olması gerektiği yerde, İstanbul'un en tarihî, sosyal ve kültürel bölgelerinden olan Galata bölgesinde öğrencilerini bambaşka bir geleceğe hazırlıyor. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Nilüfer Bulut "Tarihe tanıklık etmiş, kültürlere ev sahipliği yapmış Galata'nın eşsiz yapıtlarında tarihten alınan köklü miras ve güç ile geçmişin temellerine geleceği inşa eden İstanbul Galata Üniversitesi, eğitimin sadece dört duvar arasından veya tozlu raflardan ibaret olmadığı bilinciyle akademik faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.Kuruluş felsefesini, 4S, bir başka ifadeyle sağlık, sosyal, spor ve sanat alanları üzerine oturtan İstanbul Galata Üniversitesi'nde 4 fakülte ve meslek yüksekokulu bünyesindeki 21 bölüm ile uygulama ağırlıklı teknik ve teorik bilgiler veriliyor. Üniversite, sektörün beklentilerini karşılayan ve sosyal kimliklerini zenginleştiren bir yetkinlikte öğrencilerini mezun ediyor.Yerelleşme ve geleneksel değerlerine sahip çıkmanın yanı sıra Galata semtinin çok kültürlülüğünü temel alarak, küresel çağın tüm unsurlarını öğrencileri lehine kullandıklarını belirten Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel "Eğitim-öğretimimize başlamamızın henüz üçüncü yılı olmasına rağmen rekor sayıda denilebilecek 390 yabancı öğrencimiz bulunmaktadır. Üniversitemiz, Avrupa'da bulunan saygın 41 üniversite ile Erasmus kapsamında anlaşmalar yapmış ve New Jersey Üniversitesi başta olmak üzere birçok saygın Amerikan Üniversitesi ile protokoller yapmaya da devam etmektedir. Amacımız tüm öğrencilerimize uluslararası standartlarda eğitimler vermek, onları hayata hazırlarken uluslararası imkânları daha fazla sunmak ve onların bir dünya vatandaşı olmalarına öncülük etmektir" diye konuştu.