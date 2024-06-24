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Haberler Eğitim Haberleri Sinirleri Gerer Ne Demek? Sinirleri Gerer Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 24.6.2024 13:52 Son Güncelleme: 24.6.2024 13:54

Sinirleri Gerer Ne Demek? Sinirleri Gerer Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, anlatıma akıcılık ve canlılık katmak için gerçek anlamının dışında kullanılan kalıplaşmış söz öbekleridir. Bu söz öbekleri zaman içerisinde dilimize yerleşmiş ve halk tarafından benimsenmiştir. Deyimlerin asıl amacı yaşanan durumlar karşısındaki deneyim ve tecrübeleri aktarmaktır. Açıklamaya uygun olarak gösterebileceğimiz deyimlerden biri de sinirleri gerer deyimidir. Sinirleri gerer ne demek, sinirleri gerer deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıl olmalı, açıklayarak örneklendirebiliriz.

Sinirleri Gerer Ne Demek? Sinirleri Gerer Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

En az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. Uzun gözlemlere dayanarak ortaya çıkmış olan bu söz öbekleri mecaz anlamlıdır. Sinirleri gerer deyimi de bu tanıma verebileceğimiz deyim örneklerinden biridir. Gergin ve sinirli anlarda kullanılan bu deyimin tanımını genişletebiliriz. Sinirleri gerer ne demek, sinirleri gerer deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımına tanımına uygun olarak çeşitli örnekler verebiliriz.

Sinirleri Gerer Ne Demek?

Sinirleri gerer sözünü genellikle herhangi bir olay karşısında ortaya çıkan öfkeli ve sinirli olunan anlarda kullanırız. Sinirlenmeye hazır olmak veya bulunmak anlamında kullanılan bu söz TDK tarafından da birini sinirlenmeye hazır duruma getirmek olarak tanımlanmıştır.

Sinirleri Gerer Deyiminin Anlamı

Sinirleri gerer deyimi, bir kimseyi öfkelenmeye ve sinirlenmeye hazır duruma getirmek olarak TDK tarafından tanımlanmıştır.

Sinirleri Gerer Deyimi Cümle İçinde Kullanımı

  • Antika vazonun kırıldığını haberini almak onun sinirlerini gerer.
  • Dinlenmek için tüm planlarını ertelediği bir günde işe çağrılmak sinirlerini iyice gerdi.

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Sinirleri Gerer Ne Demek? Sinirleri Gerer Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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