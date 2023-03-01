Sınırlı Ehliyetsizler Kimlerdir? Sınırlı Ehliyetsiz Nedir, Ne Yapabilir, Ne Yapamaz?

Tüm hukuki işlemlerini yasal temsilcileri olmadan yapamayan kişileri ifade eden sınırlı ehliyetsiz nedir diyenler olabilir. Sınırlı ehliyetsiz ne yapamaz veya ne yapabilir soruları, özellikle bu kişilerin yakınları için merak uyandırıcıdır. Hangi kişilerin bu gruba girdiğini merak edenler, sınırlı ehliyetsiz kimlerdir sorusuna yanıt arar. Erişkin olmayanları da ifade eden sınırlı ehliyetsiz kaç yaşında biter?

Sınırlı Ehliyetsiz Nedir?

Bir hukuk kavramı olarak hak ehliyeti, kişilerin evlenme ve mülk sahibi olma gibi tüm temel hak veya borçlara sahip olabilme yetkinliği anlamına gelir. Fiil ehliyeti ise şahısların eylemlerinin doğurduğu hukuki sonuçlar ile ilgilidir. Herhangi bir fiilin söz konusu kişiye isnat edilebilirliği anlamını taşır. Fiil ehliyeti kendi içinde 4'e ayrılır. Bunlar; tam ehliyetliler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetliler ve sınırlı ehliyetsizlerdir.

Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme yeteneğine sahip olan ve yetişkin olmayan küçükler ile kısıtlıları ifade eder. Kısıtlılık nedir diyenler için bu, akıl hastası veya akıl zayıflığı olan erginler anlamına gelir. Aynı zamanda madde veya alkol bağımlılığı olan, kendine bakmakta zorlanan, olumsuz bir yaşam tarzına sahip olan bireyler de kısıtlı grubuna dahil edilir.

Sınırlı Ehliyetsizler Neler Yapamaz?

Bu kişiler, yasal temsilcilerinden onay almadan hiçbir şekilde borçlanamazlar, vakıf vb. kuruluşları kuramazlar, hiç kimseye kefil olamazlar, herhangi bir amaçla bağışta bulunamazlar.

Sınırlı ehliyetsizlerin yasal temsilcilerinden onay almadan yapabilecekleri arasında, evlenme, evlatlık alınma, ismini değiştirme, ergin kılınma gibi haklar bulunur. Ayrıca bu bireyler tek başlarına, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin davaları açabilirler.

Fiil ehliyetine sahip olabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekir: