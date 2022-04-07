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Giriş Tarihi: 7.4.2022 11:13 Son Güncelleme: 7.4.2022 11:14

Sinop İlçeleri: Sinop İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Sinop İlçeleri: Sinop İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Sinop ilçeleri ve merkezi günümüzde merak edilen yerler arasında bulunur. Yüzölçümü küçük olan Sinop şehri Karadeniz Bölgesi’nin en uç noktasında yer alır. Karadeniz’in orta kesiminde yer alan şehir, Boztepe Burnu üzerine kurulmuştur. Birden fazla ilçesi bulunan şehrin her bakımdan ilgi çektiği söylenebilir. Sinop ilçeleri ve nüfus miktarları hakkında merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Sinop ilçeleri ve nüfusu bakımından son derece konforlu bir şehirdir. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile her sene farklı yerlerden gelen kişiler tarafından ziyaret edilir. Karadeniz'in nadide şehirlerden biri olması ve deniz kenarında olması yaz aylarında nüfus miktarında artışa neden olan durumlar arasında yer alır. Bununla birlikte Sinop şehir merkezinde de denize girilebilen bir şehirdir. Bu nedenle hem çevre illerden hem de diğer şehirlerden ziyaretçi çeker. Sinop ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sinop İlçeleri

Sinop ilçelerinin kendine has birçok özelliği vardır. Nüfus, ekonomik uğraşlar, gezilip görülecek yerler bakımından ilçelerin farklı özellikleri bulunur. Sinop şehrinin merkezi oldukça kalabalıktır. Büyük iş yerleri ve eğlence mekanları genel olarak merkezde toplanmıştır. Erfelek ilçesi de şehir merkezine yaklaşık olarak 30 km uzaklıktadır. Merkeze en yakın ilçe Erfelek olmakla birlikte en uzak ilçesi Durağan ilçesidir. Durağan ilçesinin uzaklığı 113 km'dir.

Sinop'un İlçeleri

Sinop ilinin toplamda 9 tane ilçesi vardır. Her ilçenin kendine göre nüfus yapısı vardır. Sinop ilçeleri arasında şunlar yer alır:

  • Merkez
  • Erfelek
  • Gerze
  • Ayancık
  • Dikmen
  • Boyabat
  • Türkeli
  • Saraydüzü
  • Durağan

Şeklindedir. Şehirlerin nüfuslanma durumu geçim kaynaklarına göre değişiyor.

Sinop Merkez İlçeleri

Merkez olarak bilinen ilçe şehrin en büyük ve kalabalık yeridir. Burası sosyal yaşamın da en dinamik olduğu yerler arasındadır. En yüksek nüfus buradadır. En az nüfus ise Dikmen ilçesindedir. Sinop şehrinde mahalle sayısı toplamda 50'dir. Köy sayısı se 464 tanedir.

Sinop İlçeler Haritası

Sinop şehrinin ilçelerinin şehrin genelindeki dağılımını harita üzerinden de kolaylıkla görebilirsiniz.

Sinop İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Sinop nüfusu 2022 tahminlerine göre 219.864 kişidir. Bu sayı bir önceki yılın tahminlerine ve nüfus artış hızına göre belirlenmiştir. İlçelere göre dağılım ise şu şekildedir:

İlçe Adı

Toplam Nüfus

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Merkez

68.012

33.548

34.464

Boyabat

44.004

21.788

22.216

Gerze

27.027

13.455

13.572

Ayancık

23.739

11.862

11.877

Durağan

16.940

8.475

8.465

Türkeli

16.004

7.873

8.131

Erfelek

12.003

6.010

5.993

Saraydüzü

5.926

3.015

2.911

Dikmen

4.753

2.446

2.307

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Sinop İlçeleri: Sinop İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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