Sinop İlçeleri: Sinop İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Sinop ilçeleri ve nüfusu bakımından son derece konforlu bir şehirdir. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile her sene farklı yerlerden gelen kişiler tarafından ziyaret edilir. Karadeniz'in nadide şehirlerden biri olması ve deniz kenarında olması yaz aylarında nüfus miktarında artışa neden olan durumlar arasında yer alır. Bununla birlikte Sinop şehir merkezinde de denize girilebilen bir şehirdir. Bu nedenle hem çevre illerden hem de diğer şehirlerden ziyaretçi çeker. Sinop ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sinop İlçeleri

Sinop ilçelerinin kendine has birçok özelliği vardır. Nüfus, ekonomik uğraşlar, gezilip görülecek yerler bakımından ilçelerin farklı özellikleri bulunur. Sinop şehrinin merkezi oldukça kalabalıktır. Büyük iş yerleri ve eğlence mekanları genel olarak merkezde toplanmıştır. Erfelek ilçesi de şehir merkezine yaklaşık olarak 30 km uzaklıktadır. Merkeze en yakın ilçe Erfelek olmakla birlikte en uzak ilçesi Durağan ilçesidir. Durağan ilçesinin uzaklığı 113 km'dir.

Sinop'un İlçeleri

Sinop ilinin toplamda 9 tane ilçesi vardır. Her ilçenin kendine göre nüfus yapısı vardır. Sinop ilçeleri arasında şunlar yer alır:

Merkez

Erfelek

Gerze

Ayancık

Dikmen

Boyabat

Türkeli

Saraydüzü

Durağan

Şeklindedir. Şehirlerin nüfuslanma durumu geçim kaynaklarına göre değişiyor.

Sinop Merkez İlçeleri

Merkez olarak bilinen ilçe şehrin en büyük ve kalabalık yeridir. Burası sosyal yaşamın da en dinamik olduğu yerler arasındadır. En yüksek nüfus buradadır. En az nüfus ise Dikmen ilçesindedir. Sinop şehrinde mahalle sayısı toplamda 50'dir. Köy sayısı se 464 tanedir.

Sinop İlçeler Haritası

Sinop şehrinin ilçelerinin şehrin genelindeki dağılımını harita üzerinden de kolaylıkla görebilirsiniz.

Sinop İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Sinop nüfusu 2022 tahminlerine göre 219.864 kişidir. Bu sayı bir önceki yılın tahminlerine ve nüfus artış hızına göre belirlenmiştir. İlçelere göre dağılım ise şu şekildedir: