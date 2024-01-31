Sinop Plaka Kodu Nedir? Sinop İl Plakası Kaçtır?

Sinop, harika bir şehir merkezine sahip olduğu gibi, etkileyici ilçelere de sahiptir. Merkez dışında Boyabat, Saraydüzü, Ayancık, Erfelek, Türkeli, Dikmen, Gerze ve Durağan gibi ilçeleriyle tam donanımlı bir ildir. Nüfusun çoğunluğu Merkez ilçede toplanmıştır. Eski çağlardan bugüne pek çok medeniyetin ev sahipliği yapmış olan Sinop plaka kodu nedir ve Sinop il plakası kaçtır konuları şehri tanımak adına önemlidir.

Sinop Plaka Kodu Nedir?

Sinop tarih boyunca Anadolu'ya hükmetmiş pek çok uygarlığın önemli yerleşim yerlerinden olmuştur. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kentleri arasında olup, önemini ve güzelliğini korumuştur.

Ayrıca Sinop, Kastamonu, Çorum ve Samsun ile komşu il olduğu için, bu kentlerle her anlamda bir etkileşim hali içerisindedir. Yani Sinop'un plaka kodunun bilinmesi civar iller için de önem taşır.

Sinop İl Plakası Kaçtır?

Sinop'un il plakası 57'dir. Sinop S harfiyle başladığı için alfabetik sistemde yer alan iller arasında da S harfiyle başlayan iller ile karşılaştırılır.

Bu alfabetik sıralamaya göre Sinop, 56 plakalı Siirt'in bir üstünde, 58 plakalı Sivas'ın da bir aşağısında yer alır.