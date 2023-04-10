Şintoizm Nedir? Şintoizm Neye İnanır, Hangi Ülkenin Dinidir?

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Şintoizm Nedir?

Şintoizm, aynı zamanda Şinto olarak da bilinen, Japonya'nın geleneksel bir dini olarak tanımlanır. Bu din, "kami" adı verilen çeşitli tanrılar ve ruhlar için tapınmayı esas alır. "Shinto" terimi Japonca'da "tanrıların yolu" anlamına gelir. Şintoizm, Japon kültürü ve tarihiyle derin bir bağa sahip olup binlerce yıldır uygulanmaktadır. Bu din, doğayla ve kami'lerle uyum içinde yaşamanın önemine odaklanır ve saf ve temiz olmanın büyük önemini vurgular. Şinto inançları, her şeyin, taşların, ağaçların, hayvanların ve hatta cansız nesnelerin bile bir ruha veya ruha sahip olduğu animizm kavramına dayanır. Bu nedenle, Şintoizm doğal dünyayı saygı göstermek ve korumak önemlidir. Şintoizm'in bir kurucusu, kutsal metinleri veya resmi doktrini yoktur, ancak takipçileri tarafından gözlemlenen zengin ve karmaşık bir ritüel, festival ve gelenek sistemi bulunur. Din, Japonya'nın kültürü, tarihi ve toplumsal yapısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Şintoizm'in kökleri, Japonya'nın tarih öncesi dönemlerine kadar uzanır.

*Kojiki ve Nihon Shoki Dönemi (MÖ 712-MÖ 720): Bu dönem, Japon mitolojisinin temel taşı olan Kojiki ve Nihon Shoki adlı iki kutsal kitabın yazıldığı zamandır. Bu kitaplar, Japonya'nın mitolojik ve tarihi kökenleri hakkında anlatılar sunar.

*Heian Dönemi (794-1185): Bu dönemde, Şintoizm, Budizm ile birlikte Japonya'da resmi bir din haline geldi. İmparatorluk ailesi, Şintoizm'in en önemli destekçilerinden biri oldu.

*Kamakura Dönemi (1185-1333): Bu dönem, Japonya'nın savaşçı sınıfının yükselişi ve Shintoizm'in birçok yeni ritüelinin ortaya çıkışı ile karakterizedir.

*Edo Dönemi (1603-1868): Bu dönem, Japonya'nın uzun bir barış ve istikrar dönemiydi ve Şintoizm, devlet dini olarak kabul edildi. Bu dönemde, Şintoizm'in birçok tapınağı ve kutsal alanı inşa edildi.

*Meiji Restorasyonu Dönemi (1868-1912): Bu dönemde, Japonya'nın modernleşme süreci başladı ve Şintoizm, milliyetçi bir ideolojinin bir parçası olarak kullanıldı. Bu dönemde, Şintoizm, diğer dinlere karşı ayrımcılık yapmak amacıyla kullanıldı ve bazı Şinto ritüelleri zorunlu hale getirildi.

Şintoizm Neye İnanır?

Şintoizm, Japon kültürüne ve tarihine derin bir bağlılığı olan geleneksel bir din olarak tanımlanır. Şintoizm, çeşitli tanrılar ve ruhlar olan "kami"lerin varlığına ve onlara tapınmaya dayanır. İşte Şintoizm'in inançlarından bazıları:

Animizm: Şintoizm, her şeyin, canlıların ve cansız nesnelerin de dahil olduğu, bir ruha veya ruha sahip olduğuna inanır. Bu nedenle, Şintoizm, doğal dünya ile birlikte yaşama ve doğaya saygı gösterme fikrini önemser.

Kami'ler: Şintoizm, doğal dünyanın bir parçası olarak görülen çeşitli tanrılar ve ruhlar olan "kami"lere tapınır. Bu tanrılar, nehirler, dağlar, ağaçlar ve hatta bireysel ailelerin koruyucu ruhları gibi her şeyi kapsayabilir.

Purity (Safiyet): Şintoizm, temizliği ve saflığı önemser. Bu nedenle, Şintoizm'in takipçileri, ritüeller ve temizlik uygulamaları gibi yollarla safiyetlerini korumaya çalışırlar.

Sosyal etik: Şintoizm, toplumun düzenini ve uyumunu korumak için çeşitli sosyal etik kurallarına önem verir. Bu kurallar arasında, saygı, dürüstlük, adanmışlık ve sadakat gibi değerler yer alır.

Şintoizm'in bir kurucusu, kutsal metinleri veya resmi doktrini yoktur. Ancak Şintoizm'in takipçileri, geleneksel ritüelleri, festivalleri ve adetleri takip ederler.

Şintoizm Hangi Ülkenin Dinidir?

Şintoizm, Japonya'nın geleneksel bir dini olarak kabul edilir. Şintoizm, Japonya'nın kültürü, tarihi ve toplumsal yapısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur ve Japonya'daki insanların çoğunluğu bu dine bağlıdır. Bununla birlikte, günümüzde Şintoizm'in bazı öğeleri ve uygulamaları, Japonya dışındaki diğer ülkelerde de takip edilmektedir. Ancak Şintoizm, Japon kültürünün ve tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Japonya'nın milli dinidir.